محارب كورونا وداعم المناعة.. أفضل توقيت لتناول فيتامين سي

صحة

تنصح وزارة الصحة المصرية بتناول فيتامين سي كما تضعه في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، لما له من فوائد كبيرة كما يدعم جهاز المناعة.

وبحسب موقع "nutrition" الطبي المتخصص فإن فيتامين سي من المغذيات التي يسهل إذابته في الماء لذا يفضل تناوله على معدة فارغة في الصباح قبل الإفطار من 30 إلى 45 دقيقة.

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وفي حالة تناوله بين الوجبات يفضل ترك وقت كافي كي يمتص فيتامين سي من الجيم.

لفيتامين سي فوائد للجهاز المناعي والجلد والعظام، كما يساعد على منع الالتهابات ويسرع الشفاء ويأتي محملاً بخصائص مضادة للأكسدة.

وعن جرعة فيتامين سي اليومين فيفضل ان تكون للشخص البالغ ببن 65-90 ملليغرام من فيتامين سي من خلال مصادر مختلة.

أما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة والنساء الحوامل أو المرضعات، يمكن أن تصل الجرعة إلى 120 ملليغرام.

أما مصادر فيتامين سي فهي الفلفل الأحمر والبرتقال والليمون والبروكلي والفراولة.