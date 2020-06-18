بدون التصاق.. أسهل 5 طرق لتقشير البيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:
البيض واحد من أهم مكونات وجبات الإفطار لدى الكثيرين، وغالبًا ما يجد البعض صعوبة أثناء تقشيره بالطريقة التقليدية، بسبب التصاق البياض في القشرة، ما يؤدي إلى تفتته.
نستعرض لكم 5 طرق مختلفة لتقشير البيض تختلف عن الطريقة التقليدية، سوف تساعدكم بسهولة، كما أوضح موقع "wikihow".
1- الماء المثلج
بعد الانتهاء من سلق البيض، اغمره فورًا في ماء مثلج، سوف تلاحظ إزالة القشرة بسهولة.
2- لوح التقطيع
بعد سلق البيض، انتظر حتى يبرد، ثم قم بكسر قشرة البيض من الطرفين، ثم ضعها على لوح تقطيع واضغط عليها بيديك، سوف تلاحظ تفكك القشرة بسهولة.
3- بالملعقة
كسر قشرة البيضة من الطرفين، ثم أدخل ملعقة صغيرة بين القشرة والبيضة لفصل القشرة المتبقية بسهولة.
4- بالاهتزاز
ضع البيض بعد التسوية، داخل وعاء من الألومونيوم أو الاستانلس مليئا بالماء البارد، أغلق الإناء وقم بهزه عدة مرات حتى تنفصل القشرة عن البيضة.
5-البيكنج صودا
ضع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا إلى ماء طهي البيض، سوف يساعد في تخفيف الرابط بين بياض بيض والقشرة، فيسهل عليك تقشيرها.
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