بدون التصاق.. أسهل 5 طرق لتقشير البيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

البيض واحد من أهم مكونات وجبات الإفطار لدى الكثيرين، وغالبًا ما يجد البعض صعوبة أثناء تقشيره بالطريقة التقليدية، بسبب التصاق البياض في القشرة، ما يؤدي إلى تفتته.

نستعرض لكم 5 طرق مختلفة لتقشير البيض تختلف عن الطريقة التقليدية، سوف تساعدكم بسهولة، كما أوضح موقع "wikihow".

1- الماء المثلج

بعد الانتهاء من سلق البيض، اغمره فورًا في ماء مثلج، سوف تلاحظ إزالة القشرة بسهولة.

2- لوح التقطيع

بعد سلق البيض، انتظر حتى يبرد، ثم قم بكسر قشرة البيض من الطرفين، ثم ضعها على لوح تقطيع واضغط عليها بيديك، سوف تلاحظ تفكك القشرة بسهولة.

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3- بالملعقة

كسر قشرة البيضة من الطرفين، ثم أدخل ملعقة صغيرة بين القشرة والبيضة لفصل القشرة المتبقية بسهولة.

4- بالاهتزاز

ضع البيض بعد التسوية، داخل وعاء من الألومونيوم أو الاستانلس مليئا بالماء البارد، أغلق الإناء وقم بهزه عدة مرات حتى تنفصل القشرة عن البيضة.

5-البيكنج صودا

ضع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا إلى ماء طهي البيض، سوف يساعد في تخفيف الرابط بين بياض بيض والقشرة، فيسهل عليك تقشيرها.