مترميهوش.. قشر البطيخ يعزز المناعة ويخفض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحتوي البطيخ على 92% من الماء، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الصحية مثل فيتامين أ و ج، والبوتاسيوم، والماغنسيوم، وغير ذلك من العناصر المهمة.

ولا يعرف الكثيرون أن القشرة الخضراء للبطيخ هي أيضًا صالحة للأكل، بل تحتوي على عناصر غذائية مهمة، كما أوضح موقع "healthline".

-تحسين الصحة الجنسية

قشرة البطيخ تساعد على تقوية الصحة الجنسية لدى الرجال، خاصة ممن يعانون من ضعف الانتصاب الخفيف أو المتوسط.

-تحسين الأداء الرياضي

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قشر البطيخ يمد الجسم بالطاقة، ويساعد في تحسين أداء ممارسة التمارين الرياضية، إذ يحتوي على الـcitrulline الذي يعزز تمدد الأوعية الدموية وتوصيل الأكسجين للعضلات.

-تخفيض ضغط الدم

البطيخ بشكل عام بما في ذلك القشرة يساعد على تخفيض ضغط الدم، لدى الاشخاص البالغين، كما أنه مدر للبول.

-غنية بالألياف

قشرة البطيخ مصدر غني بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، وتقليل الإصابة بأمراض القولون، كما تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.