مترميهوش.. قشر البطيخ يعزز المناعة ويخفض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يحتوي البطيخ على 92% من الماء، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الصحية مثل فيتامين أ و ج، والبوتاسيوم، والماغنسيوم، وغير ذلك من العناصر المهمة.
ولا يعرف الكثيرون أن القشرة الخضراء للبطيخ هي أيضًا صالحة للأكل، بل تحتوي على عناصر غذائية مهمة، كما أوضح موقع "healthline".
-تحسين الصحة الجنسية
قشرة البطيخ تساعد على تقوية الصحة الجنسية لدى الرجال، خاصة ممن يعانون من ضعف الانتصاب الخفيف أو المتوسط.
-تحسين الأداء الرياضي
قشر البطيخ يمد الجسم بالطاقة، ويساعد في تحسين أداء ممارسة التمارين الرياضية، إذ يحتوي على الـcitrulline الذي يعزز تمدد الأوعية الدموية وتوصيل الأكسجين للعضلات.
-تخفيض ضغط الدم
البطيخ بشكل عام بما في ذلك القشرة يساعد على تخفيض ضغط الدم، لدى الاشخاص البالغين، كما أنه مدر للبول.
-غنية بالألياف
قشرة البطيخ مصدر غني بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، وتقليل الإصابة بأمراض القولون، كما تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.
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