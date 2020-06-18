منها تغطية رأسك أثناء النوم.. احذر 7 عادات يومية تدمر الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

بكل تأكيد يشعر كل شخص بالقلق بشأن صحته، والطعام الذي يتناوله، وما إلى ذلك، ولكن هل تنتبه إلى العضو الأكثر حيوية الذي يتحكم في جسمك؟.. إن الحفاظ على صحة الدماغ أمر لا يقل أهمية عن الحفاظ على صحة قلبك أو الأعضاء الأخرى.

الدماغ هو العضو الأكثر حيوية في جسمنا، وعندما يتضرر ، يمكن أن يؤثر عليك بشدة، بما في ذلك أفكارك، والذاكرة، والإحساس، وما إلى ذلك.

ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي، 7 أنشطة يجب عليك التوقف عن القيام بها حتى لا تدمر دماغك، وفقا لموقع "pharmiweb".

1-استهلاك الكثير من السكر

الإفراط في تناول السكر لفترة طويلة يزعج قدرة الجسم على امتصاص البروتينات والعناصر الغذائية، قد يؤدي هذا إلى حالة تسمى سوء التغذية، والتي تمنع نمو الدماغ، لماذا يحدث هذا؟ لأن جسمنا يفتقر إلى العناصر الغذائية الكافية في الدم، وبالتالي فإنه لا يقدم ما يكفي من العناصر الغذائية إلى دماغنا، مما يمنع بدوره نموه.

يمكن للحلويات أن تضر بذاكرتك وقدرتك على التفكير ، لذا فإن اختيار الحلويات الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والشوكولاتة الداكنة سيكون خيارًا صحياً للدماغ

2- عدم الحصول على قسط كاف من النوم

يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى العديد من المشكلات مثل النعاس الشديد أثناء النهار والاكتئاب وضعف الذاكرة، الجزء من الدماغ الذي يعاني من قلة النوم هو "الحصين"، حتى ليلة واحدة من النوم غير السليم يمكن أن تؤثر على قدرة دماغك على حفظ المعلومات الجديدة.

كما كشفت العديد من الأبحاث أن الدماغ ينقي نفسه من السموم فقط خلال دورة النوم العميق، يمكن أن يتسبب قلة النوم في موت خلايا الدماغ، مما قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة والقدرات.

3- تشغيل الموسيقى الصاخبة مع سماعات الرأس أو الأذن

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قد يؤدي الاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت مرتفع جدًا باستخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس إلى تلف قدراتك السمعية بشكل دائم، ويمكن أن يؤدي إلي حدوث مشاكل فى الدماغ مثل فقدان الذاكرة وتلف أنسجة المخ في المستقبل، وذلك لأن الدماغ هو الذي يبذل جهودًا لفهم ما يقال من حولك، إذا قمت بالضغط الزائد على دماغك، فمن المؤكد أن تتلف.

4- عدم تناول وجبة الإفطار وقلة تناول المياه

يلجأ بعض الأشخاص إلى اتباع نظام غذائي معين أو تخطي وجبة الإفطار لتوفير الوقت، قد يدرك عدد قليل جدًا من الأشخاص هذه الحقيقة التي مفادها أن عدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن يضر دماغك، يحتاج جسمك إلى العناصر الغذائية كل صباح بعد نوم جيد، لكن تخطي وجبة الإفطار يحرم الدماغ من هذه العناصر الغذائية الأساسية.

وتشير العديد من الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يؤدون أداءً أفضل بكثير في المدرسة، بينما يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤثر سلبًا على عمل الدماغ.

5- التدخين

ندرك جميعًا أن التدخين يسبب السرطان، ولكن هل تعلم أن النيكوتين الإدماني في السجائر يؤدي أيضًا إلى تقلص دماغك؟ في الواقع ، يمكن أن يؤدي انكماش الدماغ لفترة طويلة إلى مرض الزهايمر.

6- الإفراط في الطعام

الإفراط في تناول الطعام يجعلنا نكتسب مزيداً من الوزن، ونشعر بالانتفاخ، ونزيد من فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة، ولكن قد لا تكون مدركًا أيضًا أنه يضر دماغك، وقد يؤدي لتصلب شرايين المخ، مما يضر بقدراتنا العقلية.

حيث كشفت العديد من الدراسات أن تناول السعرات الحرارية العالية لفترة طويلة يمكن أن يزيد من فرص إصابة الشخص بفقدان الذاكرة، أو ضعف الإدراك في المستقبل.

7- تغطية رأسك خلال النوم

قد تشعر أنه دافئ ومريح، لكن النوم ببطانية مغطاة فوق رأسك قد يزيد من استهلاك ثاني أكسيد الكربون ويقلل من استهلاك الأكسجين، الذي يعتبر ضروريا جدًا لعمل الدماغ بشكل صحيح، وعدم وجود ما يكفي منه يمكن أن يضر بخلايا الدماغ.