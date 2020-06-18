استجابة لـ"الوطن".. مرسال تتكفل بحالة والد "منى" المصاب بكورونا وأمراض مزمنة

علاقات و مجتمع

استجابت مؤسسة "مرسال" الخيرية، للاستغاثة التي نُشرت صباح اليوم، بموقع "هن" التابع لجريدة "الوطن"، بعنوان "منى" تستغيث: أبويا عنده أمراض بالقلب والمخ والكلى مع كورونا ومحتاج مستشفى، متكلفين بحالة "عم فتحي".

"مرسال": عم فتحي نُقل إلى مستشفى تخصصي

وتواصلت "الوطن" مع آية زكي، مسؤول العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي لـ"مرسال"، التي أكدت على نقل "عم فتحي" إلى مستشفى "سبرنج التخصصي" في شبرا، عقب عرض كافة التحاليل والآشعة الخاصة به، على طبيب مختص في قسم الطوارئ بالمؤسسة الخيرية، والذي أوصى بعلاجه تحت إشراف طبي في أسرع وقت، نظرا لتدهور حالته الصحية، في ظل احتياجه لإجراء جلسة غسيل كلوي، ومتابعة إصابته بتضخم بالقلب وتجلط المخ، مع استمرار معاناته من كورونا.

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وأضافت "زكي": "كل الإجراءات الطبية اللي محتاجها هتتوفره بشكل عاجل، طالما بقى تحت مظلة مرسال"، مشيرة إلى أن "سبرنج التخصصي" من المستشفيات التي تتعاقد معها المؤسسة الخيرية كمقدم خدمة طبية.

"زكي": إحنا بنتكلف بالحالات اللي مش معاهم فلوس

وعن مصروفات "عم فتحي"، أوضحت المتحدث الإعلامي لـ"مرسال"، أن الحالات العاجلة مثل والد منى، تحصل على خدمتها الطبية سريعا، وبعدها تجري المؤسسة بحثا اجتماعيا لتحديد مدى القدرة المالية لهم، مردفة: "إحنا بنتكلف بالحالات اللي مش معاها فلوس مهما كان المبلغ كبير، وبنطلب منهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه، علشان نعرف نساعد غيرهم".

واختتمت حديثها، بأن "مرسال" تستقبل الحالات العاجلة من خلال خط الساخن وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جروب على "فيس بوك" لدعم حالات مصابي كورونا، والذي تجاوز عدد المشاركين به الربع مليون.

يذكر أن منى فتحي قالت في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مش لاقية مكان لبابا لحد دلوقتي، بعد ما خرج من المستشفى اللي محجوز علشان يروح، رغم استمرار تعبه"، معربة عن صدمتها بقرار إدارة المستشفى بمدينة نصر، بمغادرته العناية المركزة عقب حجزه لما يقارب الـ14 يوما، بالرغم من استمرار إيجابية تحاليل فيروس كورونا، الذي أصيب به في أواخر شهر رمضان، ما أدى إلى انتقال العدوى لزوجته وابنتيه أيضا.