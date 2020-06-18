"حمو" ابن ماما سناء يحسم الجدل حول وفاتها بفيروس كورونا: ما أقدرش أقول

علاقات و مجتمع

"والدتي ماما سناء توفيت إلى رحمة الله" كلمات أعلن بها محمد، الشهير بـ"حمو"، وفاة والدته ماما سناء، أشهر يوتيوبر على "السوشيال ميديا".

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خبر مفزع خيم لأجله الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لرحيل "ماما سناء"، التي حظيت مقاطع الفيديو الخاصة بها على ملايين المشاهدات.

وعقب انتشار خبر وفاة "ماما سناء"، تداولت أنباء حول وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي لم يتمكن نجلها "حمو"، من تأكيده، إذ أنها شعرت بضيق التنفس الشديد، وحينما حاول إدخالها العناية المركزة بأحد المستشفيات وإجراء تحليل المسحة للفيروس، لم يتمكن من ذلك.

وتابع "حمو" في حديثه لـ"هن": "أمي ماتت بسبب ضيق التنفس الشديد النهارده الصبح في المستشفى"، موضحًا: "ومقدرش أقول كورونا".

الدعاء له كانت آخر الكلمات التي تلقاها "حمو" من والدته: "قلت لها أنتي فاكراني أنتي واعية بيا.. قالتلي أنت حمو حبيبي.. ربنا يفك ضيقتك ويسدد دينك".