القاهرة – لايف ستايل
تأخذنا المجوهرات في رحلة من الحلم والرقي، وتدعونا للاحتفال بأجواء الفرح. ولطالما شكلت قطع المجوهرات من أساور وخواتم وقلائد دعوة للنساء لابتكار إطلالاتهن الخاصة والتميز بفرادتهن. فالتنسيق بين القطع الذهبية، والذهب بألوانه المتعددة مع الأحجار الكريمة الملونة، يشكّل هويّة شخصيّة مميّزة.
وحكاية مجوهرات Chaumet مذهلة ليلاً، فقد تزين بألقها السماء. وتحاكي القمر الملكيّ والعديد من النجوم المتلألئة التي تتألّق في سواد الليل، لتضيء لحظات شعريّة نابضة بالحياة وبالتواصل مع من نحبّ.
قد يهمك ايضا:
أفضل الطرق لاختيار المجوهرات من وحي النجمات
أفخم المجوهرات العالمية بأسلوب هيفاء وهبي
كانت هذه تفاصيل خبر زيني السماء بمجوهراتك الناعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.