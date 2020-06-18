سفر حالم مع أزياء واكسسوارات «ديوريفييرا»

تأخذنا مجموعة "ديوريفييرا" Dioriviera إلى شواطى الريفييرا الساحرة، وعالم السفر الحالم. وتدعونا "ماريا غراتسيا كيوري" في مجموعتها لخريف 2020 إلى صيف لا ينتهي والاحتفال المرهف بالحياة الجميلة، فتقدّم في "الكبسولة" ملابس صيفية أعيد ابتكارها بأسلوب مستوحى من عروض الأزياء الأخيرة.

وتزدان القطع في هذه المجموعة بالنقشات المطبوعة التي تُعيد للأذهان عالم السفر الحالم. يعود قماش "توال دو جوي" Toile de Jouy الرمزيّ بلمسة استوائية أو بألوان الباستيل الرمادية؛ الزرقاء والزهرية؛ كما تضمّ أيضاً القمصان المزيّنة بتقليمات ملابس البحارة والتي تحمل أسماء الوجهات المشمسة، وقطعاً من مجموعة "الكبسولة" "ديور" Dior حول العالم، والتي تتميّز بنمط التمويه ونقشات من "بيترو روفو"، الفنان الإيطالي المقيم في روما الذي يتعاون مع "ماريا غراتسيا كيوري" غالباً.

وتضمّ المجموعة أيضاً إصدارات جديدة من حقائب "ديور بوك توت" Dior Book Tote و"سادل" Saddle و"ديور كامب" Diorcamp بالإضافة إلى تشكيلة من الاكسسوارات الصيفية التي تضمّ ملابس السباحة والأحذية القماشية وأحذية الـ"ميول" التي تحمل اسم "كريستيان ديور" Christian Dior، وأحذية "دي كونكت" D-Connect الرياضية. كما يتعزّز الطابع العام المستوحى من البحر من خلال القطع من مجموعة "ديور ميزون" Dior Maison، على غرار مفارش الأطباق وحتى كرسي للبحر.

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