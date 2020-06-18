كيف تختارين ملابس النوم لطفلك في الصيف

لملابس نوم للطفل في فصل الصيف مواصفات معينة أساسية لحمايته من التعرق والتعرض للحساسية في الحر، فرافقينا وإكتشفي كيفية اختيار الثياب للرضع في الفصل القادم



كيف تختارين ملابس نوم طفلك في فصل الصيف؟



أولاً، الخطوة الأولى والأهم هي التركيز على خامة ملابس نوم طفلك قبل أي شيء آخر، وإحرصي على شراء بيجامات قطنية 100% خالية من خيوط النايلون التي ستتسبّب بالتعرق للرضيع ليلاً ما قد يشعره بالمغض والغثيان في ما بعد.



ثانياً، بالنسبة لقصّة ملابس النوم، يستحسن أن تشتريها بأكمام قصيرة، وذلك لتساعديه على التحرك بالسهولة أثناء النوم وتجنيبه الشعور بالحر.



ثالثاً، بالنسبة لمفارش السرير أو القماشة التي تضعينه أسفل رأس صغيرك، إختاريها من خامة المنشفة لتؤمني امتصاصاً مثالياً لعرقه ما يجعله ينعم بليلة هانئة.



رابعاً، لا تشتري الملابس الواسعة لطفلك بحجة أنها ستكون مناسبة له في العام المقبل، فالثياب الواسعة تقيد حركة طفلك عند وصغه في السرير وتزيد شعوره بالحر، ولتأمين الراحة التامة للصغير تأكدي من أن مقاس البيجامات يناسب قوامه الصغير.



خامساً، بإمكانك الاستعانة بالبودي القطني ذات الأكمام القصيرة لإلباسه لطفلك بدلاً من البيجامات في فصل الصيف، وذلك تحديداً عندما تشتد موجات الحر وترتفع الحرارة كثيراً.



نصائح لتنويم الطفل في فصل الصيف



- عدّلي حرارة غرفة الرضيع لجعل أجوائها أقل حراً مع الحرص على عدم تخفيض درجات الحرارة كثيراً كي لا يشعر الرضيع بالبرد.



- إنتبهي لنوعية المفارش المستخدمة لتغطية السرير والمخدة، وتأكدي من أنها مناسبة لفصل الصيف.



- لا تفرطي في تغطية الرضيع أثناء نومه حتى لو شغّلت مكيف الهواء.



- ضعي صغيرك في سرير مفتوح لكي تسمحي للهواء بالدخول إليه وتجنيبه الشعور بالحر، الاختناق والاصابة بالتعرق.

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