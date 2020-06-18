تعرفي علي اتيكيت التعامل مع المدير

لبيئة العمل قواعد تنظمها، ومهما كان فارق السن ضئيلًا بين المدير والموظف، وبدا الأخير مرحبًا بأجواء الألفة والصداقة في بيئة العمل، هناك العديد من إرشادات الاتيكيت التي يجدر بالموظف احترامها عند التعامل مع مديره.

لا...

• لا لتخطي المدير المباشر والتوجة إلى سلطة أعلى لتقديم طلب، بدون سابق استئذانه واستشارته.

• لا لتصحيح خطأ المدير في العلن، مع تثبيت الموظف وجهة نظره بعد تأكيد احترام رأي المدير.

• لا لرفع الكلفة والألقاب بين الموظف والمدير، بدون مبادرته إلى ذلك.

• لا للانصراف من مكان العمل أو من أمام مكتب المدير قبل استئذانه.

• لا للتحدث بصوت مرتفع، مهما بلغ بالموظف الغضب.

• لا للتعبير باليدين أو للإمساك بأدوات أثناء الكلام، مثل قلم أو كتاب أو غيره.

• لا لمقاطعة المدير بل الاستماع إلى كلامه كاملًا قبل أن يبدي الموظف اعتراضه.

• لا للحديث إلى مديرك وأنت شاخص النظر في العمل أو الحاسوب أو أي شيء آخر، إذ من الضروري الحفاظ على الاتصال البصري معه طالما يوجه حديثه إليك.

قواعد الإتيكيت

• عامل مديرك كما تعامل شخصًا أكبر منك في السن، وحافظ على المسافة عند المزاح.

• عن تقديم الشكاوى والمقترحات، اسأل أولًا إن كان الوقت مناسبًا للمناقشة، ولا تدخل في طلباتك مباشرة.

• اقرع الباب قبل دخول مكتب المدير حتى لو كان مفتوحًا.

• عند الاعتراض أو المناقشة، كن لبقًا، ولا تستعمل مصطلحات تقلل من ذكاء المدير أو توحي بعدم إلمامه بالموضوع، وافترض دائمًا غياب المعلومة عنه بسبب الضغط أو الوقت.

• أعد الاتصال بمديرك دائمًا، في حالة عدم لحاقك بمكالمة منه، وتجنب إهمال الرد على رسائله.

• احترم مواعيد العمل الرسمية، فلا تخاطب مديرك في إجازته الأسبوعية أو السنوية ما لم يكن الأمر ضروريًا وبتعليمات منه.

• لا تتحدث عن عيوب مديرك مع أحد من الزملاء ولا تنقل عن لسان أحدهم جملة قالها في غياب المدير.

• لا تسأل عن زيادة الرواتب والحوافز والتفاصيل المادية في الاجتماعات العامة، كي لا تتسبب في حالة من الحرج العام.

• دع مديرك يسبقك في الدخول إلى أي مكان، وفي افتتاح البوفيه، وفي طرح وجهة نظره.

• لا تنسى الحفاظ على حقوقك في عدم العمل خلال إجازاتك، وتلقي المعاملة اللطيفة التي تحترم كرامتك، والتعبير عن رأيك في ما يخص وظيفتك.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي علي كيفية تعليم الأطفال أصول الإتيكيت

4 أفكار لتجهيزات مائدة الإفطار قبل بداية رمضان