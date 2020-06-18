الرد على الخط الساخن للحوامل.. عقوبة لمذيعة روسية

علاقات و مجتمع

فوجئت مذيعة روسية بعقوبة غريبة من نوعها، عندما أعلنت إيكاترينا ماركوفا، مديرة جمعية مساعدة النساء الحوامل في الأزمات، أن المذيعة والمدونة الروسية فيكتوريا بونيا قد تعمل كعاملة مقسم في الجمعية للرد على الهواتف.

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وأضافت ماركوفا في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنها ستمنح بونيا مثل هذه الفرصة، وتعاقب بونيا بالعمل التطوعي المجتمعي بعد تصريحها وفي وقت سابق ، الذي انتقدت فيه بونيا سكان روسيا، الذين يتلقون الحد الأدنى للأجور، واصفة إياهم بـ "مدمني الكحول" و "المارقين".

وقالت ماركوفا :" لا أفهم كيف قدرت على إهانة الناس الذين يعانون بالفعل من وقت صعب.. لم تكن فكرة جيدة ... نحن مستعدون لتدريبها والتطوع لخط الأزمة. إذا اتضح ، سنأخذ رهانا عليها. "أنا متأكدة من أن مثل هذه التجربة ستكون مفيدة لها".