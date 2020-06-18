يوم فن الطبخ.. أغرب الأكلات حول العالم "جراد بالنوتيلا وكب كيك ديدان"

مطبخ

يوافق اليوم 18 يونيو، احتفال العالم بيوم فن الطبخ المستدام، والذي يُسلط الضوء على التعريف بأن فن الطهو هو تعبير ثقافي يتعلق بالتنوع الطبيعي والثقافي للعالم.

وهناك العديد من الأكلات المختلفة حول العالم والتي تعد غريبة بالنسبة للكثيرين ولكنها مشهورة في بلاد بعينها وتعد ضمن الأكلات المفضلة لديهم.

"شيراكو"

يعني "الأطفال البيض" وهي أكلة شهيرة في اليابان، ويشير إلى كيس الحيوانات المنوية إما في سمك القد، أو سمك الصياد.

"إسكامولز"

هو نوع من أنواع النمل السام، والتي تضع بيضها تحت أوراق أنواع معينة من النباتات، وهو طبق مكسيكي، يعتبر من الأطباق غالية الثمن ويقال بأن لها طعم المكسرات.

عيون التونة المقلية

وهي عيون سمك التونة المقلية وتقدم عادة في صوص الطماطم بالثوم والصويا، وهي أكله شهيرة في اليابان والصين.

البلوط الفلبين

وهي عبارة عن جنين البط المسلوق حيا داخل البيضة ويؤكل مع الملح والفلفل والخل.

العناكب المقلية

كانت تؤكل بدولة كمبوديا أثناء فترة المجاعة لكنها تطورت لتصبح عادة حتى الوقت الراهن وهي تؤكل على سبيل المقبلات خاصة على الشواطئ العامة.

أنف ألموظا

ألموظ، أكله شهيرة في كندا، وهو غزال أمريكي ضخم، وهذه الوجبة تعتمد على أنف الغزال بعد تنظيفها من الشعر وتقطيعها لتطهى مع البصل والتوابل.

حساء الخفافيش أستراليا

هو حساء يتكون من كائن الخفاش كامل بجميع أعضائه مطبوخ مع بعض الخضروات وحليب جوز الهند، كما تقدم في إفريقيا وهي سبب رئيسي في انتشار مرض الإيبولا.

حساء الكلاب

طبق شعبي في كوريا الشمالية اسمه "boshintang" ويعني حساء الصحة.

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القوارض المشوية

تؤكل في أمريكا اللاتينية وتعد من الأكلات الشعبية هناك.

جرذ الأرض

طبق جرذ الأرض يسمى boodog في منغوليا، وهو من اللحوم المخصصة للأكل في الفصول الشتوية.

الفئران

مفضل للكثير من الفيتناميين، كما تنتشر بساحل العاج بإفريقيا.

مخ القردة

يتم تناولها في الصين وآسيا الجنوبية وبعض الأماكن في إفريقيا حيث تأُكل مباشرة بعد قطع جمجمة القرد بأداة حادة دون طهي.

طبق الحشرات المتنوع

يقدم هذا الطبق في تايلاند وتايوان أيضا وهو عبارة عن طبق من الحشرات التي تتنوع بين ديدان وصراصير.

كوتي باي

أكلة هندية مكونة من جنين الماعز حيث تترك الماعز الحامل حتى قبل الولادة مباشرة ثم تطبخ والجنين بداخلها.

طبق التمساح كينيا

عبارة عن تماسيح صغيرة مقلية تقدم مع الخضروات والليمون.

حلوى الحشرات اليابان

من الحلويات الغريبة تقدم في دول مثل اليابان وهولندا وفيتنام وهي أطباق تتكون من الحشرات والضفادع، و "بسكويت الدبابير المقرمش" وهو نوع من أنواع البسكويت المقرمش المحشو بالدبابير المفيدة بمدينة أوماتشي اليابانية.

كاب كيك الديدان

تشتهر في هولاندا، وهي حلوى منتشرة جدا لما تحتويه من كميات البروتين وهي كاب كيك محشو بالديدان.

حلوى الجراد بالنوتيلا

وهي حلوى تقدم في عدد كبير من دول الآسيوية وهي عبارة عن جراد مقلي يقدم إلى جانب شيكولاتة النوتيلا.

البيض المعفن

هو طبق شهير جدا في الصين، وهو عبارة عن بيض يتم دفنه في الطين والتراب حتى يتعفن ويصبح لونه أسود ثم يؤكل.

الضفادع

تشتهر فرنسا بحساء الضفادع وهي واحدة من أغلى الوجبات الفرنسية، ولكن تؤكل في هذا البلد الضفادع بشكل عام سواء في حساء أو مشوية.

شوربة السلاحف

يعد هذا الحساء من أشهر الأطباق الصينية، وهو عبارة عن حساء مصنوع من لحم السلاحف، خصوصاً السلاحف الصينية الناعمة الدرع، السلاحف الخضراء.