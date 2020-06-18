"الحظر شجعنا".. جروب لتعليم السيدات أعمال السباكة والكهرباء في المنزل

علاقات و مجتمع

قالت دنيا عقل، صاحبة جروب لتعليم السيدات السباكة وأعمال الكهرباء، إنها تشترك مع صديقتها سلمى البارودي في تعليم السيدات أعمال السباكة والكهرباء للاستغناء عن الصنايعية خلال الحظر وفترة أزمة كورونا.

Advertisements

وأضافت دينا عقل، من خلال حوارها عبر "سكايب"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن "سلمى" شريكتها في العمل وصديقتها كانت ماهرة في هذه الأعمال منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن وقت الحظر شجع العديد من السيدات للتعلم والاستفادة من كل ما هو جديد.

وأشارت إلى أن "سلمى" قامت منذ فترة بإعادة تطوير دولاب قديم، وتم نشر الصورة في أحد الجروبات على السوشيال ميديا فانهالت عليها التعليقات لمعرفة كيفية صنعه بتلك المهارة، منوهة إلى أنها اقترحت عليها تعليم السيدات كل ما يختص بتطوير المنزل لمساعدتهم على عدم دخول المنزل شخص ما في ظل كورونا.