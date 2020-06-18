للوقاية من ضيق التنفس في الصيف.. إليك 8 أنواع مختلفة من الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

للوقاية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد

أوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "CDC"، أصبح ارتداء الكمامات من أهم الخطوات الوقائية خاصًة في الأماكن المزدحمة، إلا أن ارتدائها يهدد بصعوبة التنفس خاصة خلال فصل الصيف، وتزيد من فرص الإصابة بالتهابات البشرة.

مادفع البعض للبحث عن كمامات آمنة يسهل استخدامها في فصل الصيف ولا تسبب ضيق التنفس، وللتعرف على تلك الأنواع اضغط هنا.