محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
مزيج الليمون بعسل النحل من المشروبات التي كثر حول فوائدها المتعددة الجدل في الأوساط الطبية على أساس أن له العديد من الخصائص العلاجية، والتي أبرزها علاج نزلات البرد وحرق الدهون، وتقوية الذاكرة.
إلا أن العلم لم يدعم كل هذه المعتقدات، ودحض بعضها، بينما أثبت فعالية البعض الآخر.
لقراءة المزيد..اضغط هنا:
كانت هذه تفاصيل خبر العسل والليمون يحارب الدهون.. حقيقة أم خرافة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.