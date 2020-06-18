العسل والليمون يحارب الدهون.. حقيقة أم خرافة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

مزيج الليمون بعسل النحل من المشروبات التي كثر حول فوائدها المتعددة الجدل في الأوساط الطبية على أساس أن له العديد من الخصائص العلاجية، والتي أبرزها علاج نزلات البرد وحرق الدهون، وتقوية الذاكرة.

إلا أن العلم لم يدعم كل هذه المعتقدات، ودحض بعضها، بينما أثبت فعالية البعض الآخر.

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