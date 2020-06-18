يحافظ على الجلد ويحفز نمو الشعر.. لا تتخلصي من "تفل الشاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعتبر الشاي من أقدم المشروبات المشهورة لدى العديد من الشعور حول العالم، لما له من فوائد على الصحة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، ونسبة كافيين أقل من القهوة.

ويمكن الاستفادة منه أيضًا بعمل ماسكات لتحسين البشرة والشعر، بطريقة طبيعية وصحية.

نرصد لكم في التقرير التالي، العديد من الفوائد للشاي على البشرة والشعر، وفقًا لما أوضحه موقعي "stylecraze" و "beautyglimpse"

-جفاف الجلد

الحرص على غسل الوجه بالماء مع الشاي الأسود، يساعد الشاي الأسود على التخلص من جفاف الجلد، ويضيف إليها الحيوية.

-إزالة الشوائب

يساعد الشاي الأسود على تنظيف البشرة وتنقيتها من الشوائب، نتيجة تراكم الأتربة والجراثيم.

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-تقليل انتفاخ العين

وضع أكياس الشاي على العين المنتفخة يساعد في انقباض الأوعية الدموية وتقليل الاجهاد والانتفاخ، وكذلك تخفيف الهالات السوداء الناتجة عنها.

-يهدأ البشرة بعد إزالة الشعر

يعمل الشاي الأسود كمضاد للعدوى ومهديء وملطف للبشرة، فيمكن استخدامه بعد إزالة الشعر، عن طريق وضع أكياس الشاي الباردة مباشرة على البشرة

-إزالة رائحة القدم

يمكن للشاي الأسود أن يساعد في التخلص من زيادة تعرق القدم والرائحة الكريهة الناتجة عنها، لما له من خصائص مضادة للبكتيريا، والقدرة على غلق مسام القدم، فقط اغمس قدميك في وعاء به ماء وشاي.

-تقليل حب الشباب

يساعد الشاي في تخفيف البقع وحب الشباب والبثور.