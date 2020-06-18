أقوى الخلطات لتكثيف الشعر ومنع تساقطه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 07:45 مساءً - الشعر الخفيف، يعتبر أحد أبرز المشكلات وأكثرها إزعاجًا للنساء. فصحة الشعر وكثافته وحيويته هي من السمات الجمالية التي تسعى الكثيرات من النساء للحصول عليها؛ حيث يعتبر الشعر من علامات الجمال، والأساس الذي يعزّز المظهر الخارجي للمرأة. وعادة يكون الشعر خفيفًا، خاصةً في مقدمة الرأس، فتبدو الفراغات التي تتخلّل الشعر، بالإضافة إلى عدم توزيع الشعر بالشكل الطبيعي.

هناك العديد من العلاجات الطبيعية تساعدك على تكثيف شعرك الخفيف، والحصول على شعر أكثر سماكة وقوة، دون الحاجة لإنفاق المال على العلاجات والمنتجات الغالية الثمن، والتي لا تعطي نتائج فعّالة. تعرفي مع "الخليج 365.نت" على أفضلها في السطور الآتية:

خلطات لتكثيف الشعر بسرعة

أقوى الخلطات لتكثيف الشعر



خلطة زيت الخروع وزيت جوز الهند

خلطة زيت الخروع وزيت جوز الهند لتكثيف الشعر



يُساعد زيت الخروع على منع تساقط الشعر، وذلك للكثافة واللزوجة العالية التي يتمتع بها، كما يُحفز نمو الشعر؛ لاحتوائه على فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية للشعر.

المكوّنات:

كميات متساوية من زيت الخروع وزيت جوز الهند.

طريقة الإستخدام:

يُخلط زيت الخروع مع زيت جوز الهند بشكلٍ جيد، ثم يُطبق على فروة الرأس مع الشعر بشكلٍ كامل، تُدلك فروة الرأس على شكل حركات دائرية، ثم يُغطى بغطاءٍ مناسب ويُترك على الشعر لمدة ساعة على الأقل، ثم يُشطف بالماء والشامبو كالمعتاد.

تُكرر هذه الخلطة مرةً واحدة في الأسبوع للوصول إلى النتائج المرغوبة.



خلطة زيت الجوز الهند وزيت الكافور

خلطة زيت الجوز الهند وزيت الكافور لتكثيف الشعر



يساعد زيت الكافور على تحفيز نُموِّ الشَّعر، ومكافحة تساقُطه، حيث يتمّ مَزجه مع زيت جوز الهند لخصائصه، ومقدرته على ترطيب الشَّعر.

المُكوِّنات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الكافور.

طريقة الإستخدام:

نمزجُ المُكوِّنَين معاً في وعاء، ثم نُدلِّكُ الشَّعر، وفروة الرأس بالمزيج، ونتركُ المزيج لمدّة نصف ساعة على الشَّعر، نغسلُ الشَّعر بالشامبو.

نُكرِّر الوصفة مرَّتين يوميًّا.



وصفة الموز والعسل

الموز والعسل لتكثيف الشعر الخفيف



يُعتبَر العسل مُرطِّبًا طبيعيًّا يُغذِّي بُصَيلات الشَّعر، ويُحافظ على رطوبتها، كما يُحافظ على مرونة الشَّعر، ويُقوِّيه.

المُكوِّنات:

موزة ناضجة.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الإستخدام:

نهرسُ حبّة الموز جيّدًا، ونضيفُ العسل إليها ونخلطُ المزيج جيّدًا، ثم نُقسِّم الشَّعر إلى أجزاء بعد غسله وتجفيفه، ونضعُ القناع باستخدام الفرشاة، من الجذور إلى الأطراف.

نُغطِّي الشَّعر بغطاء الإستحمام، ويُترك لمدّة 20-30 دقيقة. ثم، يُغسلُ الشَّعر بالماء الفاتر، والشامبو.

تابعي المزيد: أفضل ماسك طبيعي لتطويل وتكثيف الشعر



خلطة الموز وزيت جوز الهند

خلطة الموز وزيت جوز الهند لتكثيف الشعر



يُوفِّر مَزْج الموز، وزيت جوز الهند معًأ الرطوبة واللمعان للشَّعر، ويساعدان في نُموِّ الشَّعر.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

موزة ناضجة.

طريقة الإستخدام:

نهرسُ حبّة الموز جيّدًا، ونُضيف زيت جوز الهند، وحليب جوز الهند.

نُطبِّق القناع على الشَّعر بعد غسله وتجفيفه، ونضعُ قبّعة الاستحمام لمدّة نصف ساعة، ثم نغسلُ الشَّعر بالشامبو، والماء.



خلطة الموز والصبار

تكثيف الشعر بخلطة الموز والصبار



يحتوي الصبّار على الفيتامينات المهمّة لتعزيز نُموّ الشَّعر، حيث يُقوِّي الشَّعر، ويجعلُه لامعًا، وقويًّا، ونظيفًا، وهو يساعد على تجديد الشَّعر، وذلك بتعزيز مرونته، ومنع تكسُّره.

المُكوِّنات:

حبّتا موز مُتوسِّطتا الحجم.

كمّية من أوراق نبات الصبّار.

طريقة الإستخدام:

نستخرجُ اللبَّ من ورقة الصبّار، ونضع اللبَّ مع الموز في الخلّاط، نغسلُ الشَّعر بالشامبو، ونتركُه ليجفَّ، ثم نُطبِّق الخليط بالفرشاة.

نُغطّي الشَّعر بغطاء الاستحمام، ونتركُه لمدّة ساعتين، نغسلُ الشَّعر بالشامبو، والماء البارد.



خلطة الأفوكادو والموز وزيت الزيتون

خلطة الأفوكادو والموز وزيت الزيتون لتكثيف الشعر



يستخدم الأفوكادو لتكثيف الشعر، حيث تحتوي هذه الفاكهة على فيتامين E، الذي يساهم في الحصول على شعرٍ صحّي وكثيف.

المُكوِّنات:

Advertisements

موزة واحدة.

ثمرة أفوكادو.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة الإستخدام:

إهرسي ثمرة الأفوكادو مع الموزة وملعقة زيت الزيتون، ثم دلّكي فروة رأسك بالخليط الناتج، وإتركيه على شعرك لمدّة نصف ساعة حتى تمتص فروة الرأس العناصر الغذائية المهمّة، اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

كرّري هذه العملية مرّة أسبوعياً لتحصلي على أفضل النتائج.



خلطة زيت الزيتون

خلطة زيت الزيتون لتكثيف الشعر



يساعد زيت الزيتون في نموّ الشّعر الكثيف، حيث يقوّي وينعّم خصل الشعر؛ وذلك لاحتوائه على فيتامين E، وبسبب خصائصه المضادة للأكسدة.

المُكوِّنات:

كميةً كافية من زيت الزيتون على حسب طول شعرك.

طريقة الإستخدام:

سخّني زيت الزيتون قليلًا على النار، دلّكي فروة رأسك باستخدام هذا الزيت، ووزّعيه على جميع خصل شعرك، واتركيه على شعرك لمدّة تزيد عن نصف ساعة، ثم إغسلي شعرك بالماء والشامبو، ومن أجل نتائجٍ أفضل، إتركي زيت الزيتون على شعرك طوال الليل، وإغسلي شعرك في الصباح بالماء والشامبو.

كرّري هذه الوصفة مرّة أو مرّتين في الأسبوع.

تابعي المزيد: خلطات المايونيز والثوم للشعر الجاف



خلطة زيت الزيتون والعسل

المُكوِّنات:

كمية متساوية من زيت الزيتون والعسل.

طريقة الإستخدام:

نمزجُ المُكوِّنَين معاً في وعاء، ثم ضعي الخليط على شعرك نمزجُ المُكوِّنَين معًا في وعاء، وإتركيه لمدّة ثلاثين دقيقة على الأقل، ثم اغسلي شعرك.

تكرّر هذه الوصفة مرّة أو مرّتين في الأسبوع.

خلطة عصير البطاطس

تكثيف الشعر بعصير البطاطس



البطاطس غنيّة بالفيتامينات المهمّة للشعر القويّ والصحيّ، وهي فيتامينات C ،A، و B، لذا يمكن استخدامها لتكثيف الشعر بشكلٍ سريع.

المُكوِّنات:

حبّة من البطاطس.

طريقة الإستخدام:

إعصري حبّة من البطاطس، وضعي العصير على فروة رأسك، ودلّكيها لمدّة ربع ساعة، ثم إغسلي شعرك بالشامبو.

يفضّل تكرار هذه الوصفة أكثر من مرّة للحصول على نتائجٍ واضحة.



خلطة زيت الخروع وزيت جوز الهند

خلطة زيت الخروع وزيت جوز الهند لتكثيف الشعر



يساعد زيت جوز الهند في الحفاظ على فروة الرأس نظيفة وبعيدة عن الإصابة بالالتهابات المختلفة، ويمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا.

المُكوِّنات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة الإستخدام:

يتم مزج المُكوِّنات مع بعضها البعض بشكلٍ جيّد، ثم يُوضع الخليط على فروة الرأس، وتُدلك لمدة خمس دقائق على الأقل بشكلٍ جيّد، ثم يُطبّق على باقي الشعر، يُترك على الرأس لمدة ساعتين على الأقل بعدما يتم تغطيته، ثم يُغسل بعدها جيدًا.

تكرّر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهرين إلى ثلاثة شهور.

تابعي المزيد: الثوم لإنبات الشعر في مقدمة الرأس