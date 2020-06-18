هكذا تحصلين على خدود أسمن ووجه أكثر امتلاءً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 07:45 مساءً - في ظل الحجر المنزلي وانتشار فيروس كورونا، يصعب حالياً الخضوع لحقن البوتوكس وعمليات التجميل للحصول على خدود سمينة ووجه أكثر امتلاءً خالياً من التجاعيد والخطوط الدقيقة. لذلك، تعد الوصفات الطبيعية الحل الأمثل، حيث تشتمل على مكونات تعمل على تعزيز الكولاجين في البشرة وتساهم في شد الجلد وإزالة علامات التقدم في السن. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أقوى الوصفات الطبيعية التي تمنحك خدوداً أسمن ووجهاً أكثر امتلاءً.



وصفة الألوفيرا

وصفة الألوفيرا



قومي باستخلاص الجل الموجود داخل أوراق نبتة الألوفيرا، من ثم دلكي به خدودك وبشرة وجهك لمدة عشر دقائق، وذلك بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى. وبعد مرور عشر دقائق، شطفي وجهك بالماء البارد. طبقي هذه الوصفة مرتين في اليوم، فالألوفيرا غني بمضادات الأكسدة التي تعزز مرونة الجلد وعملية إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يكسبك وجهاً ممتلئاً ومظهراً أكثر شباباً وحيوية.

تابعي المزيد: وصفات متنوعة لتبييض الركب والأكواع واليدين



وصفة زبدة الشيا

وصفة زبدة الشيا



افركي خديك بزبدة الشيا، من خلال حركات دائرية هادئة من الأسفل الى الأعلى، وذلك لمدة عشر دقائق. من ثم، دعي زبدة الشيا على خديك لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء البارد. وللحصول على نتائج أفضل طبقي هذه الوصفات مرات عدة في اليوم، إذ إن زبدة الشيا تحتوي على الفيتامين E، والأحماض الدهنية التي تعمل على شد البشرة وجعل الخدين أكثر امتلاءً.

Advertisements



وصفة العسل والبابايا

وصفة العسل والبابايا



اخلطي ملعقة صغيرة من كل من العسل الطبيعي والبابايا المهروسة. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك، لا سيما منطقة الخدود. اتركي الخليط مدة عشر دقائق، بعدها شطفي وجهك بالماء الفاتر. كرري هذه الوصفة يومياً، فهي ستشد بشرة وجهك وترطبها وتجعل خديك أسمن وأكثر امتلاءً.



خلطة الأفوكادو وزيت الزيتون

خلطة الأفوكادو وزيت الزيتون



قومي بهرس مقدار نصف ملعقة من الأفوكادو، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الطبيعي. حركي المكونات الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الدافئة. واظبي على تطبيق هذا الوصفة مرتين في الأسبوع.

تابعي المزيد: أفضل خلطات تبييض للمناطق الحساسة