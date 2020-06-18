عطور مميزة برائحة تشبه الحلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 07:45 مساءً - إن العثور على العطر المثالي هو بمثابة تحقيق حلم صعب المنال، لا سيما أن رائحة العطر تختلف من امرأة الى أخرى، فذلك يعود الى تفاعل نغمات العطور مع بشرة المرأة. فإذا كنت ترغبين في اختيار واحد من أجمل العطور العالمية، التي تكمل إطلالتك بطريقة مثالية، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة عطور عالمية مميزة برائحة تشبه الحلم، لتختاري من بينها ما يناسبك.



MEMO Paris Irish Leather Eau de Parfum

MEMO Paris Irish Leather Eau de Parfum



يتميز هذا العطر برائحته الغنية التي تضم نغمات فاخرة مثل الخشب والعنبر والمريمية والعرعر والجلد، والتي تجعله عطراً فريداً من نوعه بلمسة متطورة تضفي على مظهر المرأة الرقي والأناقة. إنه خيار رائع لمحبات العطور الفواحة والمركزة.

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Dune By Christian Dior Eau De Toilette

Dune By Christian Dior Eau De Toilette



تنبعث من هذا العطر الصادر من علامة ديور Dior، رائحة الصيف الدافئة، التي شكلتها نغمات الفاوانيا والزنبق والماندرين والبرتقال. يعد عطر ديون من ديور Dune By Christian Dior Eau De Toilette أحد أجمل العطور العالمية الصيفية التي توفر للمرأة رائحة مميزة تدوم طويلاً.



Ex Nihilo Fleur Narcotique Eau de Parfum

Ex Nihilo Fleur Narcotique Eau de Parfum



يمثل هذا العطر الفاكهي الفاخر الصيف في زجاجة، فهو كوكتيل منعش من النغمات الجذابة، في مقدمها الليتشي والفاوانيا وزهر البرتقال والخوخ، مع لمسة خفيفة من المسك، ما شكل مزيجاً ساحراً برائحة تخطف الأنفاس.

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Tom Ford Tobacco Vanille

Tom Ford Tobacco Vanille



تشكل المكونات الرائعة التي تدخل في تركيبة هذا العطر المميز من توم فورد Tom Ford، رائحة لا تُنتسى تجعل المرأة قبلة للأنظار في كل مكان، فتترك انطباعاً فريداً لدى كل من تلتقيهم، ومن بين هذه النغمات: التبغ، الكاكاو، والزنجبيل، إضافة الى الفواكه المجففة.



Diptyque Philosykos Eau de Toilette

Diptyque Philosykos Eau de Toilette



إنه عطر عالمي عالي الجودة، مكون من روائح الفلفل والأعشاب وأوراق التين وأخشاب الأرز، وهو مخصص للرجال والنساء في الوقت نفسه. وعلى رغم رائحته الغنية والقوية، إلا أنه مناسب للأوقات كافة، لا سيما المسائية، حيث يوفر لك إطلالة راقية تشبه إطلالة الأميرات، وهو يستحق التجربة من دون تردد.

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