مطبخ
زاد الإقبال على شراء عسل النحل الفترة الماضية، بسبب أهميته في زيادة المناعة ومقاومة الفيروسات وخاصة في ظل جائحة كورونا، ومن فوائد عسل النحل كما ذكرها موقع Web MD.
المساعدة في علاج الجروح والحروق
استخدم عسل النحل منذ القدم كجزء من الطب البديل في التئام الجروح وعلاج الحروق.
علاج أعراض نزلة البرد والسعال
تنصح منظمة الصحة العالمية (WHO) باستخدام العسل كوصفة منزلية من أجل علاج السعال ونزلة البرد.كما وجد أن للعسل دور فعال في علاج السعال الليلي.
تقليل الإصابة بالإسهال
لقد وجد أن عسل النحل يساعد في تخفيف حدة الإصابة بالإسهال والتقليل من فترة الإصابة أيضًا.
ارتجاع المرىء
التخلص من مشكلة ارتجاع المرىء، حيث يساعد عسل النحل في التقليل من تسرب العصارة الهضمية من المعدة.
الحفاظ على صحة الفم والأسنان
يساعد عسل النحل في الحفاظ على صحة الفم والأسنان.
تقليل مستويات الدهون
يساعد عسل النحل على خفض مستويات الدهون من الجسم .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيادة الإقبال على شرائه في زمن كورونا.. فوائد عسل النحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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