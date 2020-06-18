أصيبت به قبل وفاتها.. كل ما تريد معرفته عن مرض ماما سناء

صحة

صفحات فيس بوك تحولت إلى دفتر عزاء، حزنا على رحيل يوتيوبر "ماما سناء"، التي فارقت الحياة فجر اليوم، وسط تأكيد مقربون للأسرة، إنها تعرضت لنزلة برد منذ أيام، وأصيبت بأزمة حادة في السابعة من مساء أمس، وتوفيت على إثرها فجر اليوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

وكان نجلها محمد شاكر، أعلن وفاتها عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "إن لله وإنا إليه راجعون والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله".

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن نزلات البرد التي أصيبت بها "ماما سناء".

أعراض نزلات البرد

وسبق أن ذكر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، أعراض نزلات البرد، خلال بث مباشر على صفحة جريدة "الوطن"، منذ شهرين، قائلا إنها تشمل:-

- الرشح.

- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

- العطس.

- احتقان الحلق.

- لا يعد الصداع أو الدوران أو الإسهال من أعراض نزلات البرد كما يعتقد البعض.

ماذا يجب علينا فعله عند الإصابة بنزلات البرد؟

ذكر موقع "Web MD" الطبي، ما يجب علينا فعله عند ظهور أعراض نزلات البرد.

- يجب الرجوع إلى الطبيب كإجراء وقائي حتى يتمكن من تشخيص المرض بدقة، بمجرد ظهور أعراض كالحمى والسعال وآلام الرأس والعضلات والإرهاق.

- يجب الحرص على غسل اليدين بانتظام منعا لانتشار الجراثيم.

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- يجب الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

- تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس.

- عند الإصابة بنزلات البرد يجب الحرص على شرب كميات كبيرة من السوائل.

- يجب الغرغرة بالماء الدافئ، فهذا يساعدك في ترطيب الحلق ويخفف آلام التهابه.

- تجنب المضادات الحيوية تجنب تناول المضادات الحيوية، فالمضادات تستخدم لعلاج الأمراض البكتيرية.

كيف يمكن علاج نزلات البرد بمواد طبيعية؟

يبحث البعض عن العلاجات الطبيعية بعيدًا عن الأدوية، ويمكن علاج البرد بمجموعة من الأعشاب ذكرها موقع "Daily Medical"، وهي:

- يحتوي الليمون على فيتامين C المقاوم للبرد، ويساعد الليمون الدافئ بالعسل على تهدئة التهابات الجهاز التنفسي، وعلاج نزلات البرد من خلال غلي كوب من الماء وإضافة الليمون والعسل له.

يعد خليط الزنجبيل والقرفة من أفضل طرق علاج البرد بالأعشاب، والذي يكون من ملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من القرفة على كوب ماء ساخن وتحليته بالعسل لزيادة فائدته.

- يمكن شرب كوب من الحليب مع حبة البركة يوميا لتقوية جهاز المناعة.

- يستخدم دهان المنتول لتهدئة الالتهابات بدهانه حول منطقة الأنف، لأنه يحتوي على نسبة مخدر خفيفة تساعد على الشعور بتحسن.

- يساعد الشاي الأخضر والأسود على علاج نزلات البرد، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.