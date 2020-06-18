بعد إعلان تجسيدها لشخصية الأميرة ديانا.. معلومات عن الممثلة كريستن ستوارت

علاقات و مجتمع

بعد مرور 23 عاما على رحيل الأميرة ديانا، أفاد موقع "دايلي ميل" البريطاني بأن نجمة سلسلة أفلام "Twilight"، كريستن ستيوارت، ستؤدّي دور الأميرة البريطانية الراحلة في فيلم جديد بعنوان "سبنسر" (Spencer)، وهو اسم شهرة الأميرة.

ويتناول الفيلم حياة الأميرة ديانا في فترة التسعينات، عندما قررت الطلاق من الأمير تشارلز، وهو من إخراج التشيلي بابلو لاراين ومن كتابة ستيفين نايت، كاتب مسلسل "بيكي بلايندرز" الشهير.

ومن المتوقع، أن يبدأ إنتاج الفيلم في العام 2021، وتدور أحداثه في ضيعة ساندرينجهام حيث تدرك ديانا أن زواجها يواجه الفشل.

وستيوارت وفقا لموقع السينما، هى ممثلة أمريكية، ولدت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990.

بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال قناة ديزني في فيلم The Thirteenth Year، وعملت في مقتبل حياتها كذلك مع النجمة جودي فوستر في فيلم Panic Room، ومع شارون ستون في Cold Creek Manor.

حازت الكثير من النجومية بعد أن قامت ببطولة سلسلة أفلام Twilight على مدار الفترة من عام 2008 وحتى عام 2012.

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والدها هو المنتج التليفزيوني جون ستيوارت ووالدتها "جول" التي كانت كاتبة نصوص، وهكذا فقد جعلا ابنتهما تعيش في أجواء هوليود في سن مبكرة.

في عام 2012، كانت كريستين ستيوارت هى الأعلى أجرًا بمجموع 34.5 مليون دولار حسب مجلة فوربس.

وكريستن ستيوارت هي الفتاة الوحيدة في عائلتها، فلها أخوان هما كاميرون الأخ الشقيق لها، وتايلور الأخ المتبنى لها وهو في عمرها.

كانت ستيوارت تعتقد أنها ستعمل كاتبة للنصوص أو مخرجة ولم تكن تنوي العمل في التمثيل .

اكتشفت موهبة ستيوارت وهي في الثامنة من قبل أحد مكتشفي المواهب في مسرحية غنائية في مدرستها.

ترشحت ستيوارت ثلاث مرات متتالية لجائزة الفنان الشاب إلا أنها لم تربحها إلى الآن.

حصلت ستيوارت على 12.5 مليون دولار أمريكي عن آخر فيلمين لها من سلسلة Twilight.

احتفلت ستيوارت بعيد ميلادها التاسع عشر أثناء تصويرها فيلم The Twilight Saga: New Moon وذلك بالتحديد أثناء تصوير مشهد عيد ميلاد بيلا سوان الثامن عشر.

صنفتها فوربس عام 2011 مع صديقها السابق روبرت باتنسون في المركز الخامس لأعلى الأزواج أجراً.

تمتلك ستيوارت منزلين في ماليبو ولوس فيليتز حيث تقضي وقتها عندما لا تكون في مواقع التصوير.

ظهرت على غلاف مجلة فوج للمرة الأولى في يناير عام 2011 كما ظهرت في جلسة تصوير لفوج الإيطالية في العام ذاته.