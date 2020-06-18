"أونلاين أسهل".. مسابقة بالتعاون مع القومي للمرأة لتوفير فرص عمل للسيدات

لايف ستايل

أونلاين أسهل، فكرة مختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومؤسسة سييد ستارز، الهدف منها تقليل الزحام والتكدس في الأسواق من خلال إيجاد حلول للأسواق المزدحمة في زمن كورونا، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الخاصة بالمرأة.

يقول أبانوب جمال، مدير CSR director لحاضنة فلانكرز للعلوم التطبيقه، وعضو لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، أن المسابقة ستقام أونلاين لرواد الأعمال بعد اقتراح مجموعة أفكار للأسواق المزدحمة التي تأثرت بفيروس كورونا مثل الموسكي والعتبة والمنتجين والمزارعين في الصعيد.

ومن أهداف المسابقة، فتج باب جديد للباعة الجائلين وأصحاب المحلات في الأسواق، فتح باب رزق للأهالي في الصعيد من حيث عرض وبيع البضائع أون لاين.

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و تدور الفكرة حول البحث عن 5 رواد أعمال وشباب لديهم أفكار لدعم الأشخاص في الصعيد أو الأسواق المتضررة في مصر يبدأ رواد الأعمال مساعدتهم لتنفيذ أفكارهم.

وعن دور المجلس القومي للمرأة في المسابقة، المشاركة في نشر المسابقه في ربوع مصر من خلال فروع المجلس، المشاركة في عملية التحكيم لاختيار أفضل الأفكار المطروحة، تقديم الدعم التقني من خلال لجنة البحث العلمي، ولجنة المرأة الريفية، تقديم الدعم من خلال المؤسسات والهيئات العاملة مع المجلس للمساعدة في نشر المنصات الإلكترونية الفائزة في ربوع مصر لتعظيم المستفيدين، الدور التاني، أن المجلس ينفذ مشروع بالتعاون مع بنك بلوم في القرى الأكثر فقرا في الصعيد.

تبدأ المسابقة يوم 22 يونيو، بعد اختيار 5 من المشاركين في المسابقة.

وأضاف أثناء حديثه لهن، أن المسابقة تخدم فئات مختلفة من السيدات في الصعيد، لتوفير فرص عمل لمجموعات من السيدات يتم اختيارهم وتدريبهم ومنحهم المشاريع للإنتاج، متابعا أن من ضمن المشاريع استخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية وسوف يبدأ المشروع من قرية الروبي في المنيا.

وأوضح أن مشروع استخلاص الزيوت قائم على ابتكار تدعمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي والمجلس القومي للمرأة، والهدف منه توفير فرص عمل للسيدات في الصعيد، بالإضافة إلى استخلاص النباتات الطبية والعطرية بدلا من تصديرها.