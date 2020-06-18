كتب: هن - 04:33 م | الخميس 18 يونيو 2020

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل فطائر الدجاج والريكفورد، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الفطائر التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير عمل فطائر الدجاج والريكفورد عجينة ميل فاي صدور دجاج فلفل ألوان مشروم بصل ثوم جبنة ريكفورد Advertisements كريمة لباني زبدة بيض لبن ملح فلفل بقدونس للتقديم طريقة عمل فطائر الدجاج والريكفورد يوضع البصل المكعبات على النار مع قليل من الزبدة ثم يضاف الثوم وقطع الصدور الرومي ثم المشروم المقطع. تضاف الجبنة الريكفورد وترفع عن النار. تفرد العجينة باستخدام النشابة يوضع الخليط في العجينة وعليها شرائح الفلفل الرومي. يخلط اللبن مع الكريمة مع البيض وتصب فوق الحشوة ، وتدخل فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم.

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