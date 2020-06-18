وفاة فيرا لين المغنية المفضلة للملكة إليزابيث عن عمر 103 سنوات

علاقات و مجتمع

عن عمر ناهز 103 أعوام، توفيت المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الإنجليزية، فيرا مارجريت ويلش، المعروفة باسم فيرا لين، اليوم الخميس.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" أصدرت الأسرة بيانا قالت فيه: "نشعر بالحزن العميق لإعلان وفاة أحد أفضل الفنانين المحبوبين في بريطانيا عن عمر 103 سنوات".

وأضافوا: "فيرا لين التي عاشت في ديتشلينج، شرق ساسكس، توفيت في وقت مبكر اليوم، 18 يونيو 2020، محاطة بأسرتها المقربة، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات بشأن حفل التأبين في وقت لاحق".

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وولدت فيرا مارجريت ويلش في 20 مارس 1917 في إيست هام بلندن، لأب سباك وأم خياطة، وأصبحت تعرف باسم "حبيبة القوات" في إشارة إلى شعبيتها المذهلة خلال الحرب العالمية الثانية.

وتُعرف أيضا بأنها المغنية المفضلة للملكة إليزابيث، ومن أشهر أغانيها "سوف نلتقي مجددا "، و"والمنحدرات الصخرية البيضاء في دوفر"، و"العندليب غنى في ساحة بيركلي"، و"هناك ستكون دائما انجلترا".

وبدأت فيرا الغناء في سن السابعة، وكانت في الحادية عشرة من عمرها عندما تبنت اسم جدتها الأم مارجريت لين.

وبدأت في كسب شهرتها الواسعة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قامت بجولة في مصر والهند وبورما للقوات العسكرية ورفع الروح المعنوية بين الحلفاء.

وساهمت بشكل مثير للدهشة في رفع معنويات كل من الجنود وزوجاتهم في بريطانيا، من خلال برنامجها الإذاعي عام 1941، Sincerely Yours، الذي أرسل رسائل إلى القوات وغنت أغانيهم المفضلة أيضا، وكذلك من خلال زيارة الأمهات الجدد وإرسال رسائلهن الشخصية إلى أزواجهن في الخارج.