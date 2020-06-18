اكتشفي أجمل تصاميم "فساتين ماكسي" المستوحاة من موضة الشارع

باريس - لايف ستايل اكتشفي أجمل تصاميم فساتين ماكسي طويلة مستوحاة من موضة الشارع لأناقة أنثوية وحيوية هذا الصيف، فالفستان الماكسي قطعة أساسية في خزانة كل امرأة في الصيف متميزة بالقصات الواسعة والفضفاضة، والتفاصيل الأنثوية الجذابة بين الزخارف والطبعات الزاهية واللمسات التفصيلية التي تبرز أنوثتك وأناقتك، حيث تأتي فساتين الماكسي الطويلة لهذا الصيف بستايلات مستوحاة من التفاصيل البوهيمية ما بين الطبعات العرقية وطبقات الكشكاش الملونة وتفاصيل الأكمام المنفوخة. وقد يهمك أيضًا:

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