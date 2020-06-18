بـ15 جنيهًا.. كل ما تريد معرفته عن عقار "ديكساميثازون" المقترح علاجًا لـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

أعلنت الحكومة البريطانية، اعتماد عقار "ديكساميثازون" في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس "كورونا المستجد"، بعد إثبات فعاليته في مكافحة عدوى "كوفيد-19"، وينتمي ذلك العقار إلى السترويدات، وهى عبارة عن مركبات كيميائية تؤدي دورًا شبيهًا بالهرمونات الطبيعية، ويتم اللجوء إليها في حالات مرضية معينة.

ولكن حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدامه بشكل عشوائي خاصة أنه أحد مستحضرات الكورتيزون المعروف بآثاره الجانبية العديدة.

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