فى 6 خطوات.. كيف تجتمع بعائلتك وأصدقائك في زمن كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، يلتزم الكثيرون بالبقاء في منازلهم، حرصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتقال العدوى، لكن ومع ذلك، فإن العزلة الاجتماعية تؤثر بالسلب على البعض في ظل الرغبة الملحة لمقابلة الأصدقاء والاجتماع بالعائلة من جديد.

نستعرض لكم نصائح لمقابلة العائلة والأصدقاء في ظل تفشي فيروس كورونا مع ضمان السلامة، وفقا لموقع thehealthsite.

السؤال الأهم الذي يتبادر إلى ذهن معظم الأشخاص اليوم هو "متى يمكنني البدء في مقابلة أصدقائي وزيارة الأسرة مرة أخرى؟" حسنًا، فإن الإجابة مع تخفيف قيود الإغلاق، يمكنك القيام بذلك الآن، ولكن يجب عليك اتخاذ الاحتياطات المناسبة. هذا هو المعيار الاجتماعي الجديد وعليك أن تتكيف معه، إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها عند مقابلة الأصدقاء والعائلة.

- تجنب التجمعات الكبيرة، ويفضل تكوين مجموعات صغيرة من 12 شخصا والمكوث في مكان واسع وذات تهوية جيدة .

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- حافظ على الابتعاد الجسدي وارتداء أقنعة الوجه واحرص على النظافة بشكل جيد.

- حاول التواجد في الأماكن الخارجية ذات التهوية الجيدة، حيث أن المكوث في الغرف المغلقة يساعد على نقل العدوى.

- إذا لم تكن الاجتماعات مع الأشخاص ممكنة، ابق على اتصال بالعائلة والأصدقاء عبر تطبيقات الفيديو.

- تجنب الأشخاص إذا لم يكونوا بصحة جيدة، أو أن ظهر عليهم بعض الإجهاد والتعب البسيط.

- بدلاً من العناق والمصافحة، استخدم تحية اليد عن بعد فقط.

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