بمهر خيالي.. "شيلاء سبت" تثير الجدل بتلقيها عرض زواج من رجل أعمال سعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سيد متولي:

عادةً تثير الجدل بإطلالاتها، وتصريحاتها غير متوقعة لدى جمهورها في الخليج العربي بشكل عام، والبحرين بشكل خاص، ولكن هذه المرة استطاعت أن تجذب الانتباه إليها، بحدث فريد من نوعه.

فاجأت "شيلاء سبت" جمهورها، بأن رجل أعمال سعوديًا عرض عليها 5 ملايين ريال مهرًا مقابل الزواج منها.

الرسالة التي نشرتها شيلاء على موقع الصور "إنستجرام" وقالت: شيلو لك مهر 5 ملايين معك رجل الأعمال من السعودية ع 30"؛لتحدث جدلاً كبيرًا بين متابعيها، بين منتقد، ومطالب بالكشف عن اسم رجل الأعمال.

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شيلاء، لها العديد من التصريحات المثيرة للجدل عن الزواج، لعل أبرزها تلك التي أدلت بها لفضائية "الإمارات نيوز" في 2017، حيث قالت: "أريد رجلاً لا يشتريني بفلوسه".

تحدثت أيضًا عن مصر، مشيرة إلى أنها تتمنى تقديم أعمال فنية في القاهرة، ونجاح المسلسلات الخليجية كنظيرتها المصرية.

صاحبة الـ31 عاما ولدت في مدينة المحرق بالبحرين، وتخرجت في جامعة نيويورك للتكنولوجيا في تخصص إدارة الموارد البشرية، وهي من أسرة فنية، فوالدتها الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات وهن: شيماء وشذى وأبرار، وبدأت التمثيل وهي طفلة بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة أبو رويشد في عام 1998، إلا أنها لم تستمر بالتمثيل.

وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010، وتوجت بلقب ملكة جمال الشرق الأوسط لعام 2013، في حين حصلت على المركز السادس بمسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في الهند.