ملابس رياضية من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 04:43 مساءً - من المؤكّد أن البقاء في المنزل أصبح من روتينكِ اليومي والاهتمام بالرياضة شيء طبيعي في ظل انتشار فيروس كورونا .يمكنكِ اختيار القطع الرياضية التي لم تعد مرتبطة بالنادي فقط، بل يمكنكِ اعتمادها كقطعة مريحة وعصرية باطلالاتِك.

جمعنا لكِ صورالفاشينيستا لتستوحي منهن طرق تنسيق ملابس رياضية مريحة.



ناتالي فنج

نتالي فنج





نسقي الطقم الرياضي مع جوارب طويلة وحذاء يشعركِ بالراحة التامة. كذلك، يمكنكِ أن تنسّقي السروال الرياضي مع توب غير متطابقة مثلاً وسترة كارديغان.

تابعي المزيد:ريهانا بإطلالات كاجوال غريبة وخارجة عن المألوف

كيارا فيراني

كيارا فيراني



أمّا في حال أردتِ اعتماد سراويل مريحة أخرى، فيمكنكِ اللجوء إلى سروال الكارغو وتنسيقه مع كنزة تماماً كما في اللوك الذي اعتمدته Chiara Ferragni.



Advertisements



كيندل جينر

كيندل جينر



كيندل جينر أيضاً معروفة بستايلها الذي يغلب عليه الطابع الرياضي الشبابي، فنسقت الليغينغ الأسود الضيق والكروب توب الأبيض، وقد نسقت معهما حذاء رياضيا مريحا وحقيبة كتف باللون الفضي الميتالك وجاكيت برتقالي.

تابعي المزيد:أزياء صيفية من وحي عهود العنزي



سحر فؤاد



سحر فؤاد



أما للمحجبات فقد اختارت الفاشينيستا سحر فؤاد اطلالة رياضية من الدرجة الأولى، للبنطلون المقاوم للماء ،مع توب أسود قطني، وتيشرت ربطته على الخصر ليتناسق مع البنطلون الضيق ويمنحها اللوك المحتشم.



فطامي بوحمد

فطامي بوحمد



الفساتين أيضا لها دور بهذه القائمة للمحجبات، كالفستان الرياضي بخطي الجانبين باللون الأبيض، مع السنيكرز الأبيض، وكسرت حدة اللون بطرحة سوداء، وهو من القطع التي نتوقع رواجها بشكل كبير هذا الموسم.