- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 04:43 مساءً - برزت موديلات كثيرة للفساتين الصيفية خلال الفترات الماضية، ومن أحدث خيارات النجمات جمعنا لكنّ عدة موديلات متنوعة مناسبة لكل الأذواق والأعمار، فيمكنكن التأنق بها في حفلات ما بعد العزل المنزلي.
فساتين مصممة بفتحة جانبية
غزت عالم الموضة صيحة الفساتين الناعمة المصممة بفتحة جانبية، ولا سيما في موديلات الخيارات الصيفية لهذا العام، ومنها ارتدت ياسمين صبري فستانًا لامعًا باللون الأزرق المصمم بموديل ناعم، وظهرت ماغي بو غصن بفستان أخضر مصمم بلمعة وفتحة جانبية، وأطلت كارلا حداد بفستان بني لامع مصمم بفتحة جانبية وبموديل بسيط، واختارت كندا حنا فستانًا زيتيًّا طويلًا بفتحة جانبية في الأسفل وثنيات ناعمة في المنطقة العلوية.
تابعي المزيد:إطلالات متنوعة وأنيقة من وحي سيرين عبد النور
خيارات الفساتين القصيرة للحفلات البسيطة
للحفلات البسيطة في هذا الصيف، يمكن لماغي بوغصن أن تلهمك عدة خيارات صيفية مذهلة وبسيطة، منها فستان أسود مكشوف الأكتاف، وفستان فوشيا قصير مصمم بأكمام واسعة مكشوفة الأكتاف، أو تأنقي بفستان أبيض قصير ذي أكمام طويلة وأزرار على طريقة كندا حنا، أو استلهمي من أحدث خياراتها أيضًا فستانًا برتقاليًّا طويلًا وبفتحة واسعة من المنتصف، وأكمليه بحزام فوشيا لإطلالة عصرية.
تابعي المزيد:أجمل إطلالات النجمة نوال الزغبي باللون الاسود
فساتين لامعة للمناسبات الضخمة
للمناسبات الضخمة الصيفية، يمكنك التجمل بفستان سماوي لامع مصمم بفتحة جانبية ومزين بأكمام مكشوفة مزينة بالريش السماوي على طريقة نادين نجيم، أو استلهمي من كارلا حداد فستانًا طويلًا ذهبيًّا مصممًا بفتحة جانبية وحزام عريض للخصر، ومزين بلمعة ذهبية بطريقة عصرية أنيقة.
تابعي المزيد:إطلالات صيفية للشابات من وحي هبة نور
كانت هذه تفاصيل خبر فساتين أنيقة لصيف ٢٠٢٠ من وحي الفنانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.