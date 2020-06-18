فساتين أنيقة لصيف ٢٠٢٠ من وحي الفنانات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 04:43 مساءً - برزت موديلات كثيرة للفساتين الصيفية خلال الفترات الماضية، ومن أحدث خيارات النجمات جمعنا لكنّ عدة موديلات متنوعة مناسبة لكل الأذواق والأعمار، فيمكنكن التأنق بها في حفلات ما بعد العزل المنزلي.



فساتين مصممة بفتحة جانبية

ياسمين صبري



غزت عالم الموضة صيحة الفساتين الناعمة المصممة بفتحة جانبية، ولا سيما في موديلات الخيارات الصيفية لهذا العام، ومنها ارتدت ياسمين صبري فستانًا لامعًا باللون الأزرق المصمم بموديل ناعم، وظهرت ماغي بو غصن بفستان أخضر مصمم بلمعة وفتحة جانبية، وأطلت كارلا حداد بفستان بني لامع مصمم بفتحة جانبية وبموديل بسيط، واختارت كندا حنا فستانًا زيتيًّا طويلًا بفتحة جانبية في الأسفل وثنيات ناعمة في المنطقة العلوية.

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خيارات الفساتين القصيرة للحفلات البسيطة

ماغي بوغصن



للحفلات البسيطة في هذا الصيف، يمكن لماغي بوغصن أن تلهمك عدة خيارات صيفية مذهلة وبسيطة، منها فستان أسود مكشوف الأكتاف، وفستان فوشيا قصير مصمم بأكمام واسعة مكشوفة الأكتاف، أو تأنقي بفستان أبيض قصير ذي أكمام طويلة وأزرار على طريقة كندا حنا، أو استلهمي من أحدث خياراتها أيضًا فستانًا برتقاليًّا طويلًا وبفتحة واسعة من المنتصف، وأكمليه بحزام فوشيا لإطلالة عصرية.

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فساتين لامعة للمناسبات الضخمة

نادين نجيم



للمناسبات الضخمة الصيفية، يمكنك التجمل بفستان سماوي لامع مصمم بفتحة جانبية ومزين بأكمام مكشوفة مزينة بالريش السماوي على طريقة نادين نجيم، أو استلهمي من كارلا حداد فستانًا طويلًا ذهبيًّا مصممًا بفتحة جانبية وحزام عريض للخصر، ومزين بلمعة ذهبية بطريقة عصرية أنيقة.

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