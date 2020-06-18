موضة الأقراط الكبيرة تعود إلى ساحة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 04:43 مساءً - لكل عاشقات الإكسسوارات والمجوهرات الكبيرة، ها هي موضتها تعود من جديد في موسم ربيع وصيف 2020 لتقتحم منصات عروض اهم الماركات العالمية، وتبرز إطلالة المرأة بشكل فاتن وجذاب.

الأقراط الكبيرة الدائرية لموسم ربيع وصيف 2020



ومن أكثر الإكسسوارات التي لفتتنا على منصات أهم الماركات العالمية لربيع وصيف 2020 موضة الأقراط الكبيرة، والتي ظهرت بتصاميم وأنواع متنوعة سواء كانت من الصدف، أو المعدن أو اللؤلؤ؛ وبأشكال مختلفة سواء كانت بشكل دائري أو بتصميم الورود أو حتى بأشكال هندسية.

تقدم إليك الخليج 365 اليوم أبرز التصاميم الرائجة لموضة الأقراط الكبيرة كي تستكملي إطلالتك بلوك جذاب وعصري بعيد عن الرتابة.

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الأقراط الكبيرة موضة ربيع وصيف 2020

أقراط كبيرة من الصدف لربيع وصيف 2020

من برادا Prada أقراط كبيرة من الصدف



لقد عهدنا رواج موضة إكسسوارات ومجوهرات الصدف منذ الصيف الماضي، إلا أن ما يميزها لموسم ربيع وصيف 2020 هو حجمها الكبير؛ حيث طغت الأقراط الكبيرة من الصدف على منصات عروض الموسم لأهم الدور العالمية.

لفتتنا الأقراط الكبيرة بشكل حبة صدف ضخمة على منصة عرض دار برادا Prada بأسلوب مميز أضفى لمسة من المرح على إطلالات العارضات اللاتي تألقن بأزياء مستوحاة من رقي الخمسينيات والسبعينيات.

كما ظهرت الأقراط الكبيرة بتصميم الصدف المسطّح ضمن عرض بالنسياغا Balenciaga مع إطلالة مفعمة بالأنوثة بالفستان الوردي المثالي لأيام الصيف.

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نسقي الأقراط الكبيرة من الصدف مع إطلالات صيفية مريحة ومنعشة، أو بالأحرى كاجوال. كما أنها ستبدو رائعة مع فساتين وأزياء مستوحاة من الرحلات البحرية ونزهات الشاطىء.

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أقراط كبيرة بشكل دائريHoops لربيع وصيف 2020

أقراط كبيرة دائرية من الصدف من أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta



إن الأقراط الكبيرة بشكل دائري أو أقراط Hoops ليست بالموضة أو الصيحة الجديدة، إنما حجمها هو الجديد لموسم ربيع وصيف 2020.

رصدنا الأقراط الكبيرة بشكل دائري مزركشة بحبيبات الصدف ضمن عرض أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta لربيع وصيف 2020. كما ولفتتنا بتصاميمها الهندسية من خلال دمجها بأحجام مختلفة ضمن عرض برابال غورنغ Prabal Gurung وفرساتشي Versace.

أما دولتشي اند غابانا Dolce& Gabbana فقدمت الأقراط الكبيرة بشكل دائري باللون الذهبي الجذاب والعصري وبتصميم ذي سماكة كبيرة لإبراز جمال القطعة.

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