جلابيات أنيقة وخيارات عُمانية للمحجبات من وحي الخنساء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 04:43 مساءً - اعتمدت مدوّنة الموضة العمانية الخنساء عدة خيارات لجلابيات وأزياء عمانية مذهلة، من خلال إطلالاتها اليومية على متابعي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولجمال خياراتها وموديلاتها جمعنا لكِ عزيزتي عدة خيارات من وحيها، فإليك أحدثها.



تنسيقات الأزياء العمانية التقليدية

أزياء عمانية تقليدية



فضَّلت الخنساء الظهور بعدة إطلالات بالأزياء العمانية التقليدية، ومنها ارتدت جلابية عنابية مطرزة بالذهبي، وظهرت بالزي العماني باللون الأزرق المزين بالنقوشات الذهبية، ونسقته مع أكسسوار ذهبي للشعر لمظهر شبابي مرح، وأطلت بالزي العماني باللون العنابي المكسو بالتطريزات الذهبية، وأكملته بالأكسسوارات الذهبية لخيار مناسب للمناسبات.

تابعي المزيد:قفاطين وجلابيات مغربية لصيف ٢٠٢٠ من وحي الفنانات



خيارات للجلابيات العمانية

جلابيات عمانية



اعتمدت الخنساء على خيارات الجلابيات المذهلة في إطلالاتها، ومنها اختارت جلابية بنفسجية مزينة بالرسومات البيضاء وبحزام للخصر، ونسقت جلابية زيتية مطرزة بالذهبي مع حجاب زيتي ناعم، وتجملت بجلابية بنفسجية تكسوها تطريزات الزهور البنفسجية بدرجة أفتح، وجلابية عنابية واسعة مطرزة بالأبيض لخيار شبابي بسيط، وتأنقت بجلابية فيروزية مزينة من الجزء العلوي بالذهبي لخيار مناسب لفصل الصيف، وأخرى بنية مصممة بدرجة فاتحة لخيار أنيق وصيفي، وزُينت الجلابية بالنقوش البيضاء المزينة بفصوص حمراء.

تابعي المزيد:صور موديلات جلابيات للبيت