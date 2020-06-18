الحقيبة صيحة 2020 المفضلة عند الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 04:43 مساءً - ها هي صيحة جديدة تعود من صيحات عام 2000 وهي حقائب الـPouch الجميلة والمريحة في آن والتي يبدو أن الفاشينيستا العربيات لا يسعهن الإكتفاء منها منذ بداية العام 2020.

تابعي المزيد:طرق تنسيق الحقيبة الصفراء مع أزيائك الصيفية

حقيبة الفاشينيستا المفضلة





ما هي هذه الحقيبة قد تتسائلين؟ حقيبة الباوتش هي مماثلة في دورها للكلاتش، إلا أنها أكثر عملية، لكونها غالياً ما تكون جلدية مريحة وكأنها مبطنة ما يجعل حملها أشبه بالوسادة، الى جانب أن ستايلاتها وتصاميمها الناعمة والبسيطة تجعلها مثالية لتكون حليفتك طوال النهار وصولاً الى الخروجات الليليلة.



تابعي المزيد:الحقيبة الأسطوانية ترند شتاء 2020

Advertisements





وبفضل دانييل لي، المدير الإبداعي في علامة بوتيغا فينيتا، عودة هذه الشنط بات مثيراً للإهتمام بشكل كبير بفضل التصاميم التي طرحها منذ العام 2019 بستايلات آسرة وعملية وعصرية ومريحة في آن. فبعد طرحها بأشهر قليلة فقط، باتت حقيبة بوتيغا Bottega's Pouch من الحقائب الأعلى مبيعاً والأكثر شعبية في الستريت ستايل في مختلف أسابيع الموضة وإطلالات الفاشينيستا والنجمات من حول العالم.

حقائب الـPouch الجميلة والمريحة







الباوتش هي حقيبة كلاتش بحجم أكبر مه جلد تم جمعه بعناية كبيرة ليجتمع كله عند القفل العلوي. إنها أكثر سعة من شنط الكلاتش وبساطتنها جعلت منها قطعة مثالية لاستثمار أموالك بها كقطعة كلاسيكية لا تفقد جمالها أو جاذبيتها. أكثر ما لفتنا في هذه الحقيبة هو كيفية تنسيق مختلف الفاشينيستا العربيات لها مع مختلف إطلالاتهن في شتى المواسم، فقد جعلن حملها مع أي لوك يبدو غاية بالسهولة والبساطة والجاذبية في آن، كما أنها تخلق التوازن في أي لوك مهما كان عصرياً أو رصيناً، فتمنحك ستايل غير تقليدي البتة.



ألقي نظرة على صور الفاشينيستا والمؤثرات العربيات وهن يحملن هذه الشنط مع ستايلات مختلفة من الملابس لتستلخمي منهن أفكار في الستايلينغ للوكاتك الصيفية اللافتة.

تابعي المزيد:هذا الشتاء...لا تتخلي عن الحقيبة البيضاء