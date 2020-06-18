خيارات عملية للمحجبات من تسنيم أبو سيدو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 04:43 مساءً - اعتمدت مدونة الموضة تسنيم أبو سيدو عدة خيارات عملية منسقة بعناية وبقطع متنوعة خلال الفترات الماضية، ومن أحدث خياراتها جمعنا لكنّ عدة إطلالات مناسبة لفصل الصيف، فإليكن التنسيقات.



خيارات بالقمصان الرسمية للعمل

خيارات بالقمصان الرسمية للعمل



تفضِّل الفتيات اختيار القمصان العملية في خياراتهن الرسمية، وعن تسنيم فقد ارتدت قميصًا أبيض واسعًا مع بنطال الجينز الأزرق لخيار حيادي بسيط، وظهرت بقميص كحلي مزين بنقط بيضاء وحزام عريض للخصر مع بنطال جينز أزرق وحجاب زهري لإطلالة عملية ناعمة، وتزينت بقميص أسود ذي أكمام منفوخة مع بنطال أسود وبليزر أزرق بلا أكمام.

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تنسيقات عصرية بالبليزر

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تنسيقات عصرية بالبليزر



اعتمدت تسنيم قطع البليزر المتنوعة، ونسقته بشكل شبابي وعصري في خيارات العمل، ومن أحدث خياراتها أطلت ببليزر بيج وبنطال بنفسجي مع قميص وحذاء برتقالييّن، وتأنقت ببليزر بيج مع تيشيرت مزين برسومات وبنطال جينز لخيار شبابي أنيق، ونسقت بنطال الجينز مع تيشيرت أسود برسمة فتاة وبليزر باللون الأخضر الفاتح، واختارت بليزر بنيًّا وبنطالًا من الجينز مع بلوزة وحذاء بوت باللون الأسود، وتجملت ببليزر من الكاروهات السوداء مع حذاء بوت طويل وبنطال باللون الأسود لإطلالة حيادية.

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إطلالات عملية بالتنورة

إطلالات عملية بالتنورة



لفصل الصيف، تحرص الكثير من الفتيات على الظهور بالتنانير الواسعة في العمل، وعن تسنيم فيمكنك أن تستوحي منها اختيارها لتنورة بيليسيه بنفسجية مع قميص بنفسجي بدرجة داكنة وحزام أسود ذي نقشة فضية للخصر، أو تنسيقها لقميص أسود ناعم مع تنورة خضراء بخطوط سوداء وبيضاء

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