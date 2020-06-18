بكى عليها متابعوها.. معلومات عن ماما سناء أشهر أم على السوشيال ميديا

علاقات و مجتمع

في الساعات الأولى من صباح اليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خبر وفاة "ماما سناء" الأم الأشهر على صفحاتها، في حالة كبيرة من الحزن عليها من قبل متابعيها.

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اشتهرت ماما سناء، من خلال فيديوهاتها المصورة عن طريق ابنها الذي كان يسجل لحظاتهم اليومية بشكل كوميدي وطريف، بإضافة لمشاركتها بمحتوى خاص بالأعياد والمناسبات وتسجيل لحظاتها مع أسرتها في حالة من السعادة والمرح، والذي حازت على انتشار واسع فوصل عدد المشتركين عبر صفحتها قرابة المليون متابع، لتشابهها مع غالبية أمهاتنا وجداتنا في كل بيت مصري، بسبب تلقائيتها في ردود أفعالها وابتسامتها الطيبة، الأمر الذي ترك أثارا مؤلمة لدى متابعيها كما وصفها أحد المتابعين بأنها "الحاجة الحلوة" بالإضافة لتشابهها مع جدته، وأن خبر وفاتها أوجع قلوب من أحبوها.

اشتهرت بمقاطع صغيرة تحتوي على تحديات بينها وبين نجلها الأكبر محمد شاكر أو "حمو" كما كانت تلقبه، ومن أشهر فيديوهاتها تحدي الـ100 جنيه والذي وصل عدد مشاهداته لـ90 مليون مشاهدة.

ماما سناء لديها ابنين شادي ومحمد الذي شاركها في غالبية فيديوهاتها كما صرحت في إحدى اللقائات على قناة الحياة بأن أرباح القناة توزع مناصفة بينها وبينه، وشعورها بالسعادة عندما تقرأ تعليقات المتابعين عنها ودعواتهم لها دائما.

كذب كثير من التعليقات خبر وفاتها في حالة صدمة لحبهم الشديد لها، وتوالت غيرها من تعليقات، طالبين لها من الله الرحمة والمغفرة فوصل عددهم لأكثر من 30 ألف تعليق في خلال ساعة واحدة فقط.