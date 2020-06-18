انتقادات حادة لعلا رشدي بسبب صورة جديدة: عيب كدة.. والفنانة ترد: معلش

علاقات و مجتمع

"اظن باين ان الجزمة جديدة لانج" هو التعليق الذي أرفقته الفنانة علا رشدي على أحدث صورة من جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت علا، صورتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي رافعة قدمها لأعلى في موجاهة الكاميرا وهو ما عرضها لانتقادات حادة.

فقد اعتبر جمهور الفنانة علا رشدي تلك الوضعية بمثابة استهزاء وكانت معظم التعليقات على الصورة منتقداها.

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وكان من بينها، "عيب كدة الجزمة في وشنا"، و"أنا بحبك جدا بس مينفعش افتح انستجرام آلاقيكي بتهزأيني"، و"بجد أنا زعلت منك بعد الصورة دي".

وحرصت علا على الرد على بعض التعليقات التي هاجمتها، مؤكدة انها لا تقصد إهانة وكان من بين ردودها، "معلش متزعلوش"، و"ليه واخدنها اهانة اعتبروها صورة فنية عادية".

وظهرت علا رشدي مرتدية جامب سوت من اللون البرتقالي مع تسريحة شعر ملموم بسيطة ومكياج.