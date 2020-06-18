تجنبا لزيادة الوزن.. 8 نصائح تساعدك على التوقف عن تناول الحلويات

صحة

الحلويات او الطعام الغني بالسكر هو رغبة ملحة لدى البعض والذين يشعرون أحيانا بان تناول الحلويات أو السكريات أهم من الغذاء الرئيسي ما يجعلهم عرضة لزيادة الوزن بشكل كبير.

وعادة تناول الحلوى يجب التخلص منها بسبب أضرارها الكبيرة على الصحة، مع تناول قطعة من الحلوى مرة أو مرتين على الأكثر في الأسبوع، وتقدم اادكورة يانا إفانوفا حبيرة التغذية عدد من النصائح الصحية للكف عن تناول الحلوى بحسب "سبوتنيك".

- تناول وجبة غنية بالبروتينات، لأنه كلما قلت نسبة الكربوهيدرات في وجبة الفطور، يتم توفير المزيد من الطاقة خلال النهار.

- التخلي عن تناول الوجبات الخفيفة. والأفضل تناول الطعام حتى الشبع في الفطور والغداء والعشاء.

Advertisements

- بين الوجاب الرئيسية وبين يمكن شرب الشاي أو القهوة.

- لا تأكلوا أي شيء إذا لم تشعروا بالجوع.

- إذا شعرت بالجوع تناول بعض المكسرات.

- يجب ممارسة الرياضة، حيث تخفض التمارين البدنية المكثفة مستوى الجلوكوز وتحسن الدورة الدموية.

- ضرورة تناول فيتامين С، لأنه يشارك في تركيب مادة كارنتين التي تنقل الأحماض الدهنية إلى الميتاكوندريا، حيث تتحول إلى طاقة.

- يجب تناول المواد الغذائية المحتوية على فيتامين D بصورة دورية ومنتظمة. لأن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى تناول المأكولات غير الصحية، واللامبالاة والصداع المتكرر.