بينهن هيدي كرم والسلطانة هيام.. فنانات فاجئن جمهورهن بشعر "قرمزي" (صور)

لايف ستايل

"شوية جنان كده.. حبيت ده"، ذلك هو التعليق الذي أرفقته الفنانة هيدي كرم، على صورتها بشعر قرمزي اللون انسيابي، بدلا من اللون البني القاتم، الذي تظهر به في العديد من الصور ومقاطع الفيديو الأخيرة عبر إنستجرام.

ولم تكن هيدي كرم، هي أول من تظهر بذلك اللون، حيث فاجأت العديد من الفنانات جمهورهن، بالظهور بـ"لوك جريء" ممثل في "شعر بمبي" بدرجات لونية مختلفة، مدشنات خط جديد في عالم الموضة.

ورصد "هن"، أبرز الفنانات اللاتي اخترن الشعر "القرمزي"، نعرضها خلال الفقرات التالية:

الراقصة جوهرة

"لوك" جديدة وغير تقليدي، لفتت به الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" الأنظار، منذ عدة أشهر عبر حسابها على إنستجرام، مطلة بشعر يحمل درجات "القرمزي"، وسط تفاعل متابعيها معها، الذين أعرب الكثير منهم عن إعجابهم باللون الجديد لشعرها.

هيفاء وهبي

أطلت "هيفاء" بشعر "بمبي"، مع ارتداء فستان أبيض قصير، وسترة تحمل اللون نفسه، بالإضافة إلى "بوت" طويل، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي، بعد ظهورها بـ"اللوك الجرئ" نفسه، في جلسة تصوير لها.

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مريم أوزرلي

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بـ"السلطانة هويام"، صور جديدة لها بشعر "بمبي"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب في فبراير الماضي.

جيني إسبر

خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة، بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أسود "أوف شولدرز"، وقبعة قاتمة اللون، تظهر شعرها "بمبي" المموج.

بوسي شلبي

فاجئت الإعلامية بوسي شلبي الجمهور بـ"لوك" جديد، ممثل في شعر قصير بلوني الأبيض والروز، مع جمبسوت شفافة باللون "السيلفر" مزين بفصوص لامعة، من توقيع هاني البحيري، ومكياج سموكي لمجيد زهر، خلال حفل جوائز الموريكس دور 2019.

وفي مايو الماضي، ظهرت الفنانة هيدي كرم في فيديو مطول، شاركته مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تقوم بتلك التجربة.

وظهرت "هيدي" بشعر مبلول، وقصت شعرها مستخدمة المقص بنفسها ولنفسها، وقالت عن تلك التجربة إنها تعلمتها من الفنانة ميريام فارس، حيث رأتها تطبقها.