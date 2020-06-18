الامارات | هل يأتي حل "كورونا" من الابقار؟!..تجارب على البشر الشهر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يأتي حل "كورونا" من الابقار؟!..تجارب على البشر الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير حديث أن شركة طبية في ولاية داكوتا الجنوبية الأميركية تستعد لبدء تجارب بشرية على علاج رائد لفيروس كورونا من بلازما الأبقار. وحقن العلماء في SAB Biotherapeutics، الأبقار المعدلة وراثيا مع جزء غير معد من الفيروس الذي يسبب "كوفيد-19"، ما تسبب في إنتاج أجسام مضادة طبيعية ضد العدوى.

وعُدّلت الأبقار وراثيا للحصول على أجهزة المناعة البشرية جزئيا، وتشير الاختبارات إلى أنها تنتج الآن أجساما مضادة أقوى 4 مرات، من تلك التي أُخذت من البشر المتعافين، بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، و"روسيا اليوم".

وفي حديثه مع "سي سي إن"، قال إيدي سوليفان، الرئيس التنفيذي لشركة SAB: "تنتج هذه الحيوانات أجساما مضادة محايدة تقتل فيروس كورونا الجديد في المختبر".

ومن المتوقع أن يبدأ العلاج الناتج، المسمى SAB-185، تجارب بشرية الشهر المقبل. ومع ذلك، لم تذكر الشركة عدد الأشخاص الذين ستتم دراستهم في التجارب السريرية، أو المدة التي سيستغرقونها في ذلك.

وقال سوليفان في بيان سابق إنه في حال نجاح التجربة "يمكن أن يعالج المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ويوفر الأجسام المضادة الواقية للمستجيبين في الخطوط الأمامية والموظفين ذوي المهام الحرجة والسكان المعرضين لخطر كبير، مثل كبار السن والمصابين بضعف المناعة".

وأوضح أن SAB-185 طُوّر من سلالة ووهان الأصلية للفيروس، ولكنه "أظهر أيضا نتائج معادلة قوية للغاية" ضد السلالة الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة.

وتشير الاختبارات المبكرة إلى أن العلاج بالأجسام المضادة يُظهر "نشاطا قويا للتحييد"، وفقا لـ ويليام كليمستا، عضو مركز أبحاث اللقاحات في جامعة بيتسبرغ، الذي شارك في الدراسة.

وقال ويليام: "ما زلنا في المراحل الأولى ولكن النتائج الأولية واعدة".

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