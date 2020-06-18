أزياء محتشمة للسيدات بـ"العباية" من وحي من الملكة رانيا 2020

عمان - لايف ستايل
جمعنا لكِ اليوم عدة إطلالات محتشمة للسيدات بـ"العباية" بوحي الملكة رانيا، من مختلف المناسبات التي اعتمدت فيها هذا النمط الذي يناسبها كثيراً والذي من خلاله تحتفل بشرقيتها بأسلوب راقي وأنثوي ناعم، استوحي أجمل الأفكار لتتألقي بدورك في مناسباتك الرسمية، ومن المعروف عن الملكة رانيا أنها واحدة من أكثر النساء أناقة في الوطن العربي وفي العالم أيضاَ كما أنها أيقونة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي وكل ذلك لأنها تتميز باطلالاتها الراقية التي تعتمدتها في مناسباتها الرسمية المختلفة والتي تتنوع حسب الحدث وحسب مزاج الملكة العام، وأحياناً نشاهدها في اطلالات شبابية تتسم بالعصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة وأحياناً تختار التنسيقات الفاخرة ذات الطابع الملكي، وأحياناً تعتمد النمط الأنثوي المرهف والناعم.
ولكن أحد أجمل الخيارات للملكة رانيا هو النمط الشرقي الذي تعتمد فيه موديلات العبايات والجلابيات والقفاطين الفاخرة التي تناسبها كثيراً وتبرز جمالها بطريقة مميزة، ولاسيما أنها تختار منها القصّات المبتكرة المطرزة والمزركشة بخيوط معدنية أحياناً أو بكتابات شرقية، ودرجات الألوان التي تعتمدها على هذه الاطلالات الشرقية تتنوع بين الكلاسيكية مثل الأسود والأبيض والترابية مثل البيج والعسلي والبني وأحياناً تختار الدرجات الزاهية مثل الزهري والأزرق.
صور ازياء محتشمة للسيدات بالعبايه بوحي من الملكة رانيا 2020 جمعناها لك بالصور من مختلف المناسبات التي اعتمدت فيها هذا النمط، استوحي أجمل الأفكار لتتألقي بدورك في مناسباتك الرسمية.
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