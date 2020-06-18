احذر.. النظر للهاتف أثناء القيادة قد يهدد حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور من النظر للهاتف أثناء القيادة حتى على السرعات المنخفضة، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة الركاب.

وأوضحت الجمعية أن عدم انتباه قائد السيارة لأحوال الطريق ولو لفترة قصيرة يؤدي إلى ما يعرف "بالقيادة العمياء"، والتي ترفع خطر وقوع حادث.

على سبيل المثال عند تفحص رسالة نصية على الهاتف لمدة 3 ثوان بينما تسير السيارة على سرعة 50 كلم/س، فإن المرء سيقود قيادة عمياء لا يتم فيها إدراك الطريق وحركة المرور لمسافة 42 متر تقريبا، والتي تزيد إلى 100 متر عند السير على سرعة 120 كلم/س.

وبوجه عام يحذر الخبراء من تشتت أي مستخدم للطريق مثل ركاب الدراجات والسكوتر وحتى المشاة بالهواتف أو بغيرها.

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