طريقة عمل غزل بيروت

كتب: هن -
09:36 ص | الخميس 18 يونيو 2020
غزل بيروت هو حلوى لبنانية شهيرة، أصبحت معروفة في مصر، بعد افتتاح عدد من المطاعم اللبنانية، ولكنه سهل التحضير في المنزل، وبخطوات بسيطة يمكنك عمله مثل المحلات وبتكلفة بسيطة، قدميه لأطفالك كحلوى بعد وجبتهم الرئيسية كتجديد بعيدا عن الحلوى التقليدية.
المقادير
آيس كريم مستكة أو فانيلا النوع المفضل (يمكنك تحضيره في المنزل أيضا دون شرائه).
كيس حلاوة شعر.
فستق حلبي.
طريقة التحضير
يوضع الآيس كريم في قطاعة ويدخل الثلاجة حتى يتماسك جيدا.
ترص الحلوى الشعر في الطبق بشكل دائري.
يوضع عليها الآيس كريم ثم طبقة جديدة من الحلاوة الشعر.
يزين غزل لبنان بالفستق الحلبي ويقدم.
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