طريقة عمل رنجة مقلية

كتب: هن - 09:36 ص | الخميس 18 يونيو 2020

تعتبر الرنجة من الأطباق التي يفضل الجميع تناولها، ولكن السيدات تبحثن دائما عن طرق جديدة لتقديمها، ولذلك يقدم "هُن"، طريقة تحضير رنجة مقلية للشيف أميرة شنب. مقادير رنجة مقلية 4 رنجة فيليه ملح نصف كوب مستردة عصير ليمون 1 ونصف كوب عيش توست ناشف مطحون Advertisements ربع كوب زيت أو زبدة شبت شرائح ليمون طريقة تحضير رنجة مقلية تغلف الرنجة في توست مطحون يخلط عصير ليمون وشبت ومستردة وتتبل بفلفل أسود ثم تضاف الرنجة المقلية للصوص ثم تعفر مرة أخرى في توست مطحون ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة تقلى الرنجة في زيت غزير مع زبدة ثم تقدم مع صوص ليمون وشبت ومستردة تزين بشرائح ليمون

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