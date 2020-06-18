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طريقة عمل رنجة مقلية

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كتب: هن -

09:36 ص | الخميس 18 يونيو 2020

رنجة مقلية

تعتبر الرنجة من الأطباق التي يفضل الجميع تناولها، ولكن السيدات تبحثن دائما عن طرق جديدة لتقديمها، ولذلك يقدم "هُن"، طريقة تحضير رنجة مقلية للشيف أميرة شنب.

مقادير رنجة مقلية

4 رنجة فيليه 

ملح 

نصف كوب مستردة 

عصير ليمون 

1 ونصف كوب عيش توست ناشف مطحون

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ربع كوب زيت أو زبدة

شبت 

شرائح ليمون 

طريقة تحضير رنجة مقلية

تغلف الرنجة في توست مطحون

يخلط عصير ليمون وشبت ومستردة وتتبل بفلفل أسود

ثم تضاف الرنجة المقلية للصوص ثم تعفر مرة أخرى في توست مطحون

ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة

تقلى الرنجة في زيت غزير مع زبدة

ثم تقدم مع صوص ليمون وشبت ومستردة

تزين بشرائح ليمون

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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