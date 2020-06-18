للماميز في الحظر.. طريقة عمل كاسترد بالتين الشوكي

مطبخ

تتفنن ربات المنازل، خلال فترة الحظر المنزلي، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، في محاولة توفير جميع الأطعمة حتى لا تصاب أسرتها بالملل، فتبحث عما هو جديد.

ويعتبر كاسترد التين الشوكي، من أكثر الحلوى المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي.

وإليك طريقة عمل كاسترد التين الشوكي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

كاسترد التين الشوكي

مقادير كاسترد التين الشوكي

60 جرام زبدة

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة

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2 بيضة مفصول الصفار عن البياض

ليمونة

3 قطع تين شوكي

كوب لبن

ربع كوب دقيق

سكر بودرة للتزيين

طريقة تحضير كاسترد التين الشوكي

- تخلط الزبدة مع السكر ثم يضاف صفار البيض ويخلط.

- يخلط بشر الليمون وعصير الليمون والتين الشوكي واللبن.

- يضاف الدقيق ثم يضرب بياض البيض حتى يصبح مارينج ويضاف للخليط.

- يدخل الفرن في وعاء مدهون بالزبدة ويقدم باردا بعد إضافة سكر بودرة على الوجه.