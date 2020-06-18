كتب: هن - 09:32 ص | الخميس 18 يونيو 2020

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل فتة شاورما ميكس، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوجبات السهل تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل فتة شاورما ميكس لحم شرائح دجاج شرائح خلطة شاورما بصل ثوم فلفل ألوان صلصة طماطم طماطم أرز خل طحينة Advertisements سماق تومية جاهزة عيش شامي محمر مرقة كزبرة خضرا شطة كمون ملح فلفل أسود طريقة عمل فتة شاورما ميكس يتبل اللحم والدجاج بخلطة شاورما فى طاسة يشوح البصل مع زيت ويضاف اللحم المتبل ثم ثوم ثم فلفل ألوان ويتبل بسماق وكزبرة خضراء فى طاسة أخرى يشوح البصل مع زيت ثم يضاف الدجاج المتبل ثم ثوم ثم فلفل ألوان ويتبل بسماق وكزبرة خضراء لعمل الصلصة يشوح ثوم ومكعب مرقة في زيت ثم يضاف عصير طماطم وتتبل بملح وفلفل شطة وكمون في طبق التقديم توضع طبقة من شاورما اللحم ثم طبقة من الأرز ثم طبقة من خبز محمر ثم طبقة من شاورما الدجاج تقدم مع الثومية والطحينة وصلصة الفتة

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