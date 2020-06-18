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طريقة عمل فتة شاورما ميكس

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كتب: هن -

09:32 ص | الخميس 18 يونيو 2020

فتة شاورما ميكس

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل فتة شاورما ميكس، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوجبات السهل تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة.

مقادير عمل فتة شاورما ميكس

لحم شرائح

دجاج شرائح

خلطة شاورما 

بصل 

ثوم 

فلفل ألوان 

صلصة طماطم 

طماطم 

أرز 

خل 

طحينة 

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سماق 

تومية جاهزة

عيش شامي محمر

مرقة 

كزبرة خضرا 

شطة 

كمون 

ملح 

فلفل أسود 

طريقة عمل فتة شاورما ميكس

يتبل اللحم والدجاج بخلطة شاورما

فى طاسة يشوح البصل مع زيت ويضاف اللحم المتبل ثم ثوم ثم فلفل ألوان ويتبل بسماق وكزبرة خضراء

فى طاسة أخرى يشوح البصل مع زيت ثم يضاف الدجاج المتبل ثم ثوم ثم فلفل ألوان ويتبل بسماق وكزبرة خضراء

لعمل الصلصة

يشوح ثوم ومكعب مرقة في زيت ثم يضاف عصير طماطم وتتبل بملح وفلفل شطة وكمون

في طبق التقديم توضع طبقة من شاورما اللحم ثم طبقة من الأرز ثم طبقة من خبز محمر ثم طبقة من شاورما الدجاج

تقدم مع الثومية والطحينة وصلصة الفتة

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