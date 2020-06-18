ما أسباب بقع الوجه أثناء الحمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعاني المرأة من بقع بالوجه أثناء فترة الحمل. فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن تجنبها؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر أنه مع زيادة إنتاج الهرمونات أثناء الحمل وفي ظل تأثير الأشعة فوق البنفسجية تنشأ بقع صبغية وأجزاء بنية اللون بالوجه.

ولتجنب هذه البقع تنصح فيشر باستخدام كريم واق من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 50+، مع مراعاة أن يكون خاليا من الفلاتر الكيمائية؛ حيث إنه من الأفضل أن يحتوي الكريم على فلاتر معدنية.

ومن المفيد أيضا أن يحتوي الكريم على مواد فعالة مثل أكسيد الزنك وثنائي أكسيد التيتانيوم؛ حيث تعكس هذه المواد الأشعة فوق البنفسجية وتحول دون توغلها داخل البشرة.

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