ابعدوا عن الطاقة السلبية.. ميريام فارس تلعب البوكس (فيديو)

لايف ستايل
منذ بداية العزل المنزلي المرتبط بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحرص الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على مشاركة متابعيها بمجموعة من الصور والفيديوهات وهي تحاول القضاء على الملل في المنزل.
وآخر الفيديوهات، ما نشرته "ميريام" عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تمارس رياضة البوكس، معلقة على الفيديو: "دعونا نعمل ونركل كل الطاقة السلبية والتوتر بعيدا".
وحظى مقطع الفيديو على أكثر من 500 ألف مشاهدة من متابعيها، بالإضافة إلى تلقى عدد من التعليقات الإيجابية عن قدرتها على ممارسة الرياضة برشاقة ومرونة.
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