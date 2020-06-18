استقبلي فصل الصيف بحواجب أكثر كثافة مع بنفت كوزمتكس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 05:52 صباحاً - بأنامل يارا أيوب، خبيرة الحواجب الإقليمية لدى بنفت كوزمتكس هل تريدين معرفة كيفية إنبات شعر الحواجب وتعزيز كثافتها من خلال خطوات فائقة السهولة؟ سأقدّم لك الإرشادات والتعليمات المثالية لتحقيق ذلك! Advertisements مشّطي حاجبيك بفرشاة حواجب كلّ يوم. هذه الخطوة سهلة جدّاً إنّما فعّالة للغاية. فتمشيط الحواجب بواسطة هذه الفرشاة يقوم بتقشير وتحفيز البشرة تحت الشعيرات، ما يؤدي إلى تعزيز نموّ شعر الحاجب! امنحي حاجبيك الفرصة لينموَا. توقّفي عن استعمال الملقط، المقص، والشمع، واتركي حاجبيك ينموان طيلة 3 أسابيع على الأقل قبل البدء مجدّداً بإزالة الشعيرات الزائدة. عندما يحين الوقت لإزالة الشعيرات الزائدة، لا تفرطي في ذلك! لذا، فإنّ الطريقة الأفضل لتحديد الشعيرات الواجب إزالتها هي من خلال التقنية المعروفة بـ"Brow Mapping " . حدّدي أوّلاً مقدّمة الحاجب عبر وضع قلم رفيع لتحديد الحواجب كقلم Precisely, My Brow بطريقة عمودية على حافة زاوية الأنف الخارجية وارسمي نقطة. أمّا لتحديد تقوّس الحاجب فعليك وضع القلم عند زاوية أنفك باتجاه بؤبؤ العين ورسم نقطة فوق حاجبك مباشرةً. ولتحديد ذيل الحاجب، ضعي القلم عند زاوية أنفك باتجاه زاوية عينك الخارجية وارسمي نقطة. أخيراً، ما عليك سوى وصل النقاط وإزالة الشعيرات خارج الشكل الذي رسمته!

. حدّدي أوّلاً مقدّمة الحاجب عبر وضع قلم رفيع لتحديد الحواجب كقلم بطريقة عمودية على حافة زاوية الأنف الخارجية وارسمي نقطة. أمّا لتحديد تقوّس الحاجب فعليك وضع القلم عند زاوية أنفك باتجاه بؤبؤ العين ورسم نقطة فوق حاجبك مباشرةً. ولتحديد ذيل الحاجب، ضعي القلم عند زاوية أنفك باتجاه زاوية عينك الخارجية وارسمي نقطة. أخيراً، ما عليك سوى وصل النقاط وإزالة الشعيرات خارج الشكل الذي رسمته! تابعي المزيد : هيّئي حاجبيك لموسم الصيف مع بنفت كوزمتكس



قومي بتغذية حاجبيك. فاستخدام سيروم للحواجب مثل البرايمر المغذي للحواجب BROWVO! كلّ ليلة من شأنه أن يرطّب حاجبيك، ما يجعلهما أكثر امتلاءً بلمح البصر! وأكثر ما يتميّز به هذا السيروم هو غناه بالعناصر المغذية كبروتينات الكيراتين والصويا المعروفة بتقوية شعيرات الحاجب وتغذيتها. استرخي وانعمي بالراحة هذا الصيف! إنّ أحد أفضل الأمور التي بإمكانك فعلها للعناية بحاجبيك هو الصبر والمحافظة على هدوئك. تذكّري دوماً، أنّه عليك الانتظار لتحصلي على النتيجة المرجوة. متى ما اتبعت الخطوات الصحيحة للحصول على إطلالة حاجبين كثيفين للغاية، ستتمتّعين حتماً بحاجبين رائعين وممتلئين لأشهر عدّة بعد الصيف!

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