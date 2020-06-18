تفاصيل الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية لبحث آثار كورونا

علاقات و مجتمع

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي عبر المنصة الرقمية للجنة المرأة العربية، لبحث آثار فيروس كورونا "كوفيد-19" على المرأة والفتاة ، بمشاركة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والدكتورة هلا التويجري، رئيسة الدورة الحالية للجنة المرأة العربية، ووزراء ورؤساء آليات شؤون المرأة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

تضمن الاجتماع عرض ملخص لتقرير قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية حول الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية لفيروس كوفيد-19، على المرأة والأسرة، بالإضافة إلى عرض من وزراء ورؤساء آليات شؤون المرأة لجهود الدول على المستوى الوطني للتصدي للآثار الاجتماعية السلبية على المرأة والفتاة جراء انتشار الفيروس.

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الحكومة المصرية، بدأت التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا، منذ بدء الأزمة، باتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنها، مشيرة إلى مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية الأزمة "أن حياة الانسان هي أهم من أي اعتبارات أخرى لدينا".

وأوضحت "مرسي" أن المجلس القومي للمرأة، قام بإطلاق ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر، للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن تحليلاً للوضع القائم، وقدم المجلس في إطار تلك الورقة عدداً من المقترحات لتدابير الإستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية في إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)؛ وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة.

كما أشارت إلى المرصد الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، لرصد إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي رصد 200 تدبير وقرار وإجراء وقائي اتخذته الحكومة المصرية، منذ بدء الأزمة، بالإضافة إلى المرصد الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة "لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" بهدف رصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومة المصرية، والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في إطار الحد من انتشار الفيروس و قد جرى إطلاق ثلاثة تقارير حتى الآن.

وتغطي التقارير الثلاثة الفترة من 14 مارس الماضي، إلى 6 يونيو الجاري، وقد جرى رصد 80 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا منذ بدء الأزمة وحتى الآن ، مشيرة إلى أنه جرى إرسال جميع التقارير إلى الأمانة العامة بجامعة الدول العربية للاطلاع عليها والاستفادة من تجربة مصر في هذا الإطار.

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وأكدت الدكتورة مايا مرسي، مشاركة المرأة المصرية في جميع اللجان المعنية بإدارة الأزمة، مما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار، ومراعاة احتياجات المرأة المصرية خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى عضوية المجلس القومي للمرأة، منذ البداية في تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجنة من خلال عدد من الاجتماعات بداية من شهر مارس، بالعمل على جمع بيانات العمالة المتضررة من الأزمة لدعمهم والتنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة، مع إعطائهم منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية هذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد.

كما اشارت إلى أن رئيس الجمهورية قد أصدر ضمن حزمة من القرارات والتوجيهات لمواجهة فيروس كورونا المستجد توجيهاً بتدشين حملات توعية للمواطنين والمواطنات للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، بالإضافة إلى توجهاته بزيادة دعم القطاع الصحي وتحسين ودعم أوضاع العاملين بالقطاع الطبي من الأطباء والطبيات وأطقم التمريض.

كما قالت الدكتورة مايا مرسي، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خصص محفظة تمويلية تصل إلى 5.4 مليار جنيه، لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر، خاصة فى المحافظات الحدودية والصعيد، من خلال استراتيجية للنهوض بمشروعات المرأة المصرية والخريجات.

كما أكدت رئيسة المجلس، أن الحكومة المصرية، حرصت علي توفير حزمة من الخدمات للحوامل والمسنات والمرأة ذات الإعاقة، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بتوصيل الأدوية إلى منازل مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة وتوفير أدوية الأمراض المزمنة.

كما أشارت الدكتور مايا مرسي، إلى دور المجلس في التوعية ورفع الوعي بحزمة الخدمات الأساسية والاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

ولفتت إلى أنه جرى نشر الوعي والمعرفة بالهيئات والمؤسسات التي يمكن أن تساعد المرأة في حل مشاكلها ومحاربة العنف القائم ضدها مثل مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، وخط نجدة الطفل 16000.

كما أشارت إلى قيام وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بقيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة من أجل إبداء الاهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس كورونا، حيث جرى طرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة كورونا.